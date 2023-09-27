https://uz.sputniknews.ru/20230927/uzbekistan-zapret-kyrgyzstana-na-eksport-pshenitsy-39347240.html
Как на Узбекистане отразится запрет Кыргызстана на экспорт муки и пшеницы?
Как на Узбекистане отразится запрет Кыргызстана на экспорт муки и пшеницы?
Запрет соседней страны не отразится на ценах в Узбекистане, считают специалисты.
2023-09-27T07:50+0500
2023-09-27T07:50+0500
2023-09-27T07:50+0500
узбекистан
кыргызстан
пшеница
зерно
экспорт
мнение эксперта
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ТАШКЕНТ, 26 сен — Sputnik. Кыргызстан не является основным импортером муки и зерна в Узбекистан, поэтому запрет на экспорт этих товаров в соседней стране не отразится на ценах. Об этом корреспонденту Sputnik сообщил пресс-секретарь Минсельхоза Дилшод Назиров.Напомним, на днях Кыргызстан ввел запрет на экспорт пшеничной муки и продовольственного зерна на шесть месяцев. Объем зерна, ввозимого в Узбекистан из Кыргызстана, небольшой, поэтому запрет не отразится на ценах, считает эксперт.К примеру, за последние 8 месяцев в Кыргызстане закуплено 1,5 тыс. тон пшеницы.Добавлено, что каждый день на Товарной Бирже выставляется на продажу определенное количество пшеницы. Объем продаж отражают тенденции спроса. Например, если на рынке выставлено 40 тонн, то покупается 28-30 тонн.Крупным экспортером зерна в Узбекистан является Республика Казахстан.Такая ситуация наблюдается каждый год в одно и то же время, и она не должна становиться поводом для спекулятивного поднятия цен, подчеркнул эксперт.
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кыргызстан запрет экспорта муки пшеницы узбекистан мнение эксперта минсельхоз
кыргызстан запрет экспорта муки пшеницы узбекистан мнение эксперта минсельхоз
Как на Узбекистане отразится запрет Кыргызстана на экспорт муки и пшеницы?
Эксклюзив
Запрет соседней страны не отразится на ценах в Узбекистане, считают специалисты.
ТАШКЕНТ, 26 сен — Sputnik. Кыргызстан не является основным импортером муки и зерна в Узбекистан, поэтому запрет на экспорт этих товаров в соседней стране не отразится на ценах. Об этом корреспонденту Sputnik сообщил пресс-секретарь Минсельхоза Дилшод Назиров.
Напомним, на днях Кыргызстан ввел запрет на экспорт пшеничной муки и продовольственного зерна на шесть месяцев. Объем зерна, ввозимого в Узбекистан из Кыргызстана, небольшой, поэтому запрет не отразится на ценах, считает эксперт.
К примеру, за последние 8 месяцев в Кыргызстане закуплено 1,5 тыс. тон пшеницы.
"Понятно, что этот объем не повлияет на цену пшеницы и зерновых на нашем внутреннем рынке. В Узбекистане в 2018 году было произведено 8,1 млн тонн пшеницы, в стране достаточно производственных мощностей для переработки собственного зерна. Продовольствия достаточно. Никаких причин для беспокойства нет", - сказал он.
Добавлено, что каждый день на Товарной Бирже выставляется на продажу определенное количество пшеницы. Объем продаж отражают тенденции спроса. Например, если на рынке выставлено 40 тонн, то покупается 28-30 тонн.
"Таким образом, наш рынок полностью обеспечен зерном, его переработка осуществляется быстрыми темпами. В результате на местном рынке присутствует много местной продукции. В этом плане дефицита не наблюдается ", - отметил Назиров.
Крупным экспортером зерна в Узбекистан является Республика Казахстан.
"В этом году из-за погодных условий сбор пшеницы в России и Казахстане немного задерживается. При этом фактором повышения цен со стороны ритейлеров стало проведение текущих профилактических мероприятий на мукомольных предприятиях в течение 15 дней", - отметил Назиров.
Такая ситуация наблюдается каждый год в одно и то же время, и она не должна становиться поводом для спекулятивного поднятия цен, подчеркнул эксперт.