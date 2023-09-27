https://uz.sputniknews.ru/20230927/uzbekistan-zapret-kyrgyzstana-na-eksport-pshenitsy-39347240.html

Как на Узбекистане отразится запрет Кыргызстана на экспорт муки и пшеницы?

Как на Узбекистане отразится запрет Кыргызстана на экспорт муки и пшеницы?

Запрет соседней страны не отразится на ценах в Узбекистане, считают специалисты.

2023-09-27T07:50+0500

2023-09-27T07:50+0500

2023-09-27T07:50+0500

узбекистан

кыргызстан

пшеница

зерно

экспорт

мнение эксперта

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/09/19/39297710_0:248:3117:2001_1920x0_80_0_0_2f1fd3e5f229698c2ad603971800fcaf.jpg

ТАШКЕНТ, 26 сен — Sputnik. Кыргызстан не является основным импортером муки и зерна в Узбекистан, поэтому запрет на экспорт этих товаров в соседней стране не отразится на ценах. Об этом корреспонденту Sputnik сообщил пресс-секретарь Минсельхоза Дилшод Назиров.Напомним, на днях Кыргызстан ввел запрет на экспорт пшеничной муки и продовольственного зерна на шесть месяцев. Объем зерна, ввозимого в Узбекистан из Кыргызстана, небольшой, поэтому запрет не отразится на ценах, считает эксперт.К примеру, за последние 8 месяцев в Кыргызстане закуплено 1,5 тыс. тон пшеницы.Добавлено, что каждый день на Товарной Бирже выставляется на продажу определенное количество пшеницы. Объем продаж отражают тенденции спроса. Например, если на рынке выставлено 40 тонн, то покупается 28-30 тонн.Крупным экспортером зерна в Узбекистан является Республика Казахстан.Такая ситуация наблюдается каждый год в одно и то же время, и она не должна становиться поводом для спекулятивного поднятия цен, подчеркнул эксперт.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

кыргызстан запрет экспорта муки пшеницы узбекистан мнение эксперта минсельхоз