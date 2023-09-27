https://uz.sputniknews.ru/20230927/xanchjou-22-uzbekistan-dzyudo-rekord-obnovleniye-39355918.html

Ханчжоу-2022: Дзюдоисты Узбекистана обновили рекорд страны

Ханчжоу-2022: Дзюдоисты Узбекистана обновили рекорд страны

В активе спортсменов по итогам индивидуального состязания 8 медалей разного достоинства. В общекомандном зачёте Узбекистан — на второй позиции.

2023-09-27T12:12+0500

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2023-09-27T12:20+0500

узбекистан

сборная узбекистана

дзюдо

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медали

золото

серебро

бронза

азиатские игры

спорт

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ТАШКЕНТ, 27 сен — Sputnik. Сборная Узбекистана по дзюдо успешно завершила индивидуальные соревнования на XIX Азиатских играх, завоевав 3 золотые, 1 серебряную и 4 бронзовые медали, сообщает НОК. Узбекистанские единоборцы заняли второе место в общекомандном зачёте, уступив команде Японии — родины дзюдо.Члены национальной сборной обновили свой высший результат как по качеству, так и по количеству завоёванных наград на Азиатских играх.Сегодня стартовали состязания по дзюдо в смешанной командной программе.Всего по итогам третьего дня XIX Азиатских игр спортсмены из Узбекистана завоевали 7 медалей: по одной золотой и серебряной, и пять бронзовых.Золотая медаль:Серебряная медаль:Бронзовые медали:По последним данным в общетурнирной таблице Узбекистан с 22 медалями находится на 5 месте.Сегодня узбекистанцы участвуют в состязаниях по 11 видам спорта. В частности, в борьбу вступят Олимпийский чемпион Токио-2020 по таэквондо (WT) Улугбек Рашитов и чемпион мира по боксу Руслан Абдуллаев.Также сегодня определят победителей и призёров в классических шахматах.Азиатские XIX летние игры "Ханчжоу-2022" продлятся до 8 октября. Спортивные состязания проходят в Ханчжоу и ещё пяти городах Китая.

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