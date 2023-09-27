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https://uz.sputniknews.ru/20230927/xanchjou-22-uzbekistan-dzyudo-rekord-obnovleniye-39355918.html
Ханчжоу-2022: Дзюдоисты Узбекистана обновили рекорд страны
Ханчжоу-2022: Дзюдоисты Узбекистана обновили рекорд страны
В активе спортсменов по итогам индивидуального состязания 8 медалей разного достоинства. В общекомандном зачёте Узбекистан — на второй позиции.
2023-09-27T12:12+0500
2023-09-27T12:20+0500
узбекистан
сборная узбекистана
дзюдо
рекорд
медали
золото
серебро
бронза
азиатские игры
спорт
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ТАШКЕНТ, 27 сен — Sputnik. Сборная Узбекистана по дзюдо успешно завершила индивидуальные соревнования на XIX Азиатских играх, завоевав 3 золотые, 1 серебряную и 4 бронзовые медали, сообщает НОК. Узбекистанские единоборцы заняли второе место в общекомандном зачёте, уступив команде Японии — родины дзюдо.Члены национальной сборной обновили свой высший результат как по качеству, так и по количеству завоёванных наград на Азиатских играх.Сегодня стартовали состязания по дзюдо в смешанной командной программе.Всего по итогам третьего дня XIX Азиатских игр спортсмены из Узбекистана завоевали 7 медалей: по одной золотой и серебряной, и пять бронзовых.Золотая медаль:Серебряная медаль:Бронзовые медали:По последним данным в общетурнирной таблице Узбекистан с 22 медалями находится на 5 месте.Сегодня узбекистанцы участвуют в состязаниях по 11 видам спорта. В частности, в борьбу вступят Олимпийский чемпион Токио-2020 по таэквондо (WT) Улугбек Рашитов и чемпион мира по боксу Руслан Абдуллаев.Также сегодня определят победителей и призёров в классических шахматах.Азиатские XIX летние игры "Ханчжоу-2022" продлятся до 8 октября. Спортивные состязания проходят в Ханчжоу и ещё пяти городах Китая.
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узбекистан сборная узбекистана китай ханчжоу дзюдо рекорд спорт золото серебро азиатские игры
узбекистан сборная узбекистана китай ханчжоу дзюдо рекорд спорт золото серебро азиатские игры

Ханчжоу-2022: Дзюдоисты Узбекистана обновили рекорд страны

12:12 27.09.2023 (обновлено: 12:20 27.09.2023)
© Минспорта УзбекистанаДзюдоисты Узбекистана завершили Азиатские игры в общекомандном зачете на 2 позиции
Дзюдоисты Узбекистана завершили Азиатские игры в общекомандном зачете на 2 позиции - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.09.2023
© Минспорта Узбекистана
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В активе спортсменов по итогам индивидуального состязания — 8 медалей различного достоинства. В общекомандном зачёте Узбекистан находится на второй позиции.
ТАШКЕНТ, 27 сен — Sputnik. Сборная Узбекистана по дзюдо успешно завершила индивидуальные соревнования на XIX Азиатских играх, завоевав 3 золотые, 1 серебряную и 4 бронзовые медали, сообщает НОК.
© МинСпорта УзбекистанаДзюдоисты Узбекистана закончили Азиатские игры на втором месте
Дзюдоисты Узбекистана закончили Азиатские игры на втором месте - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.09.2023
Дзюдоисты Узбекистана закончили Азиатские игры на втором месте
© МинСпорта Узбекистана
Узбекистанские единоборцы заняли второе место в общекомандном зачёте, уступив команде Японии — родины дзюдо.
Члены национальной сборной обновили свой высший результат как по качеству, так и по количеству завоёванных наград на Азиатских играх.
Сегодня стартовали состязания по дзюдо в смешанной командной программе.
© МинСпорта УзбекистанаДзюдоисты Узбекистана закончили Азиатские игры на втором месте
Дзюдоисты Узбекистана закончили Азиатские игры на втором месте - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.09.2023
Дзюдоисты Узбекистана закончили Азиатские игры на втором месте
© МинСпорта Узбекистана
Всего по итогам третьего дня XIX Азиатских игр спортсмены из Узбекистана завоевали 7 медалей: по одной золотой и серебряной, и пять бронзовых.
Золотая медаль:
дзюдо (до 100 кг) — Музаффарбек Турабоев.
Серебряная медаль:
дзюдо (до 90 кг) — Давлат Бобонов.
Бронзовые медали:
фехтование (сабля) — Зайнаб Дайибекова;
таэквондо (до 53 кг) — Чарос Каюмова;
дзюдо (до 78) — Ирисхон Курбонбоева;
ушу (нанкуан и нандао) — Дарья Латышева;
дзюдо (супертяжёлый вес) — Алишер Юсупов.
По последним данным в общетурнирной таблице Узбекистан с 22 медалями находится на 5 месте.
© hangzhou2022.cnОбщетурнирная таблица Ханчжоу-2022
Общетурнирная таблица Ханчжоу-2022 - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.09.2023
Общетурнирная таблица Ханчжоу-2022
© hangzhou2022.cn
Сегодня узбекистанцы участвуют в состязаниях по 11 видам спорта. В частности, в борьбу вступят Олимпийский чемпион Токио-2020 по таэквондо (WT) Улугбек Рашитов и чемпион мира по боксу Руслан Абдуллаев.
Также сегодня определят победителей и призёров в классических шахматах.
Азиатские XIX летние игры "Ханчжоу-2022" продлятся до 8 октября. Спортивные состязания проходят в Ханчжоу и ещё пяти городах Китая.
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