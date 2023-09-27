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Чем восхитил Узбекистан посетителей выставки в Китае — фото

Чем восхитил Узбекистан посетителей выставки в Китае — фото

В Ханчжоу представили экспонаты из музеев республики, а также организовали праздник, посвященный истории создания национального узбекского костюма.

2023-09-27T14:23+0500

2023-09-27T14:23+0500

2023-09-27T14:42+0500

узбекистан

китай

ханчжоу

выставка

праздник

концерт

культура

общество

музей

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ТАШКЕНТ, 27 сен — Sputnik. В китайском Ханчжоу прошел праздник Night of Uzbekistan, сообщает Фонд развития культуры и искусства.В нем участвовала первый помощник президента РУз Саида Мирзиёева.Гостям продемонстрировали процесс изготовления традиционных узбекских тканей, а в музыкальной части программы выступили легендарные ансамбли "Бахор" и "Маком", народный исполнитель Абдухашим Исмаилов, танцовщица Дильноза Артикова с хорезмским танцем лазги.Также в эти дни в Китайском национальном музее шелка проходит выставка азиатских костюмов.Узбекистан представляет на выставке более 20 экспонатов из собраний Государственного музея искусств республики и Самаркандского музея-заповедника. В их числе — традиционные узбекские сюзане, чапаны и ювелирные изделия.Выставка продолжит работу до 12 ноября. Цель экспозиции — продемонстрировать влияние азиатских стран на культуру друг друга, а также их взаимодействие посредством сухопутного и морского Шелковых путей.

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