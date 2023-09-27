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https://uz.sputniknews.ru/20230927/xanchjou-uzbekistan-vystavka-saida-mirziyoyeva-39364248.html
Чем восхитил Узбекистан посетителей выставки в Китае — фото
Чем восхитил Узбекистан посетителей выставки в Китае — фото
В Ханчжоу представили экспонаты из музеев республики, а также организовали праздник, посвященный истории создания национального узбекского костюма.
2023-09-27T14:23+0500
2023-09-27T14:42+0500
узбекистан
китай
ханчжоу
выставка
праздник
концерт
культура
общество
музей
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ТАШКЕНТ, 27 сен — Sputnik. В китайском Ханчжоу прошел праздник Night of Uzbekistan, сообщает Фонд развития культуры и искусства.В нем участвовала первый помощник президента РУз Саида Мирзиёева.Гостям продемонстрировали процесс изготовления традиционных узбекских тканей, а в музыкальной части программы выступили легендарные ансамбли "Бахор" и "Маком", народный исполнитель Абдухашим Исмаилов, танцовщица Дильноза Артикова с хорезмским танцем лазги.Также в эти дни в Китайском национальном музее шелка проходит выставка азиатских костюмов.Узбекистан представляет на выставке более 20 экспонатов из собраний Государственного музея искусств республики и Самаркандского музея-заповедника. В их числе — традиционные узбекские сюзане, чапаны и ювелирные изделия.Выставка продолжит работу до 12 ноября. Цель экспозиции — продемонстрировать влияние азиатских стран на культуру друг друга, а также их взаимодействие посредством сухопутного и морского Шелковых путей.
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узбекистан китай ханчжоу выставка праздник концерт культура общество музей
узбекистан китай ханчжоу выставка праздник концерт культура общество музей

Чем восхитил Узбекистан посетителей выставки в Китае — фото

14:23 27.09.2023 (обновлено: 14:42 27.09.2023)
© Фонд развития культуры и искусства Республики УзбекистанВыставка "Красочная Азия: Выставка азиатских костюмов".
Выставка Красочная Азия: Выставка азиатских костюмов. - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.09.2023
© Фонд развития культуры и искусства Республики Узбекистан
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В Ханчжоу представили экспонаты из музеев республики, а также организовали праздник, посвященный истории создания национального узбекского костюма.
ТАШКЕНТ, 27 сен — Sputnik. В китайском Ханчжоу прошел праздник Night of Uzbekistan, сообщает Фонд развития культуры и искусства.
В нем участвовала первый помощник президента РУз Саида Мирзиёева.
© Telegram канал Саиды МирзиёевойСаида Мирзиёева на Международной выставке "Красочная Азия: Выставка азиатских костюмов", приуроченной к XIX Азиатским играм, которая проходит в городе Ханчжоу.
Саида Мирзиёева Международной выставке Красочная Азия: Выставка азиатских костюмов, приуроченной к XIX Азиатским играм, которая проходит в городе Ханчжоу. - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.09.2023
Саида Мирзиёева на Международной выставке "Красочная Азия: Выставка азиатских костюмов", приуроченной к XIX Азиатским играм, которая проходит в городе Ханчжоу.
© Telegram канал Саиды Мирзиёевой
Гостям продемонстрировали процесс изготовления традиционных узбекских тканей, а в музыкальной части программы выступили легендарные ансамбли "Бахор" и "Маком", народный исполнитель Абдухашим Исмаилов, танцовщица Дильноза Артикова с хорезмским танцем лазги.
Также в эти дни в Китайском национальном музее шелка проходит выставка азиатских костюмов.
© Telegram канал Саиды МирзиёевойСаида Мирзиёева на Международной выставке "Красочная Азия: Выставка азиатских костюмов", приуроченной к XIX Азиатским играм, которая проходит в городе Ханчжоу.
Саида Мирзиёева Международной выставке Красочная Азия: Выставка азиатских костюмов, приуроченной к XIX Азиатским играм, которая проходит в городе Ханчжоу. - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.09.2023
Саида Мирзиёева на Международной выставке "Красочная Азия: Выставка азиатских костюмов", приуроченной к XIX Азиатским играм, которая проходит в городе Ханчжоу.
© Telegram канал Саиды Мирзиёевой

“Для нас большая честь участвовать в Международной выставке “Красочная Азия: Выставка азиатских костюмов”, приуроченной к XIX Азиатским играм, которая проходит в городе Ханчжоу. То, что она проходит во всемирно известном Музее шелка, для нас особенно ценно, ведь наши страны объединяет как минимум трехтысячелетняя история этого ремесла, — отметила Саида Мирзиёева.

Узбекистан представляет на выставке более 20 экспонатов из собраний Государственного музея искусств республики и Самаркандского музея-заповедника. В их числе — традиционные узбекские сюзане, чапаны и ювелирные изделия.

“В ходе торговли, в том числе и шелком, сформировались тесные дипломатические отношения, происходило переплетение культур и обмен технологиями, которые способствовали взаимному развитию и экономическому процветанию на Великом шелковом пути. Возможно, во многом благодаря этому наши традиции и основные ценности стали так схожи… История нашего шелка — неотъемлемая часть нашего общего культурного наследия, и данная выставка — прекрасная возможность показать это”, — добавила первый помощник президента Узбекистана.

© Фонд развития культуры и искусства Республики Узбекистан

В Китайском национальном Музее шелка проходит выставка "Красочная Азия: Выставка азиатских костюмов", где представлены 20 экспонатов из музеев Узбекистана.

В Китайском национальном Музее шелка проходит выставка &quot;Красочная Азия: Выставка азиатских костюмов&quot;, где представлены 20 экспонатов из музеев Узбекистана. - Sputnik Узбекистан
1/5
© Фонд развития культуры и искусства Республики Узбекистан

В Китайском национальном Музее шелка проходит выставка "Красочная Азия: Выставка азиатских костюмов", где представлены 20 экспонатов из музеев Узбекистана.

© Фонд развития культуры и искусства Республики Узбекистан

В Китайском национальном Музее шелка проходит выставка "Красочная Азия: Выставка азиатских костюмов", где представлены 20 экспонатов из музеев Узбекистана.

В Китайском национальном Музее шелка проходит выставка &quot;Красочная Азия: Выставка азиатских костюмов&quot;, где представлены 20 экспонатов из музеев Узбекистана. - Sputnik Узбекистан
2/5
© Фонд развития культуры и искусства Республики Узбекистан

В Китайском национальном Музее шелка проходит выставка "Красочная Азия: Выставка азиатских костюмов", где представлены 20 экспонатов из музеев Узбекистана.

© Фонд развития культуры и искусства Республики Узбекистан

В Китайском национальном Музее шелка проходит выставка "Красочная Азия: Выставка азиатских костюмов, где представлены 20 экспонатов из музеев Узбекистана.

В Китайском национальном Музее шелка проходит выставка &quot;Красочная Азия: Выставка азиатских костюмов, где представлены 20 экспонатов из музеев Узбекистана. - Sputnik Узбекистан
3/5
© Фонд развития культуры и искусства Республики Узбекистан

В Китайском национальном Музее шелка проходит выставка "Красочная Азия: Выставка азиатских костюмов, где представлены 20 экспонатов из музеев Узбекистана.

© Фонд развития культуры и искусства Республики Узбекистан

В Китайском национальном Музее шелка проходит выставка "Красочная Азия: Выставка азиатских костюмов, где представлены 20 экспонатов из музеев Узбекистана.

В Китайском национальном Музее шелка проходит выставка &quot;Красочная Азия: Выставка азиатских костюмов, где представлены 20 экспонатов из музеев Узбекистана. - Sputnik Узбекистан
4/5
© Фонд развития культуры и искусства Республики Узбекистан

В Китайском национальном Музее шелка проходит выставка "Красочная Азия: Выставка азиатских костюмов, где представлены 20 экспонатов из музеев Узбекистана.

© Фонд развития культуры и искусства Республики Узбекистан

В Китайском национальном Музее шелка проходит выставка "Красочная Азия: Выставка азиатских костюмов, где представлены 20 экспонатов из музеев Узбекистана.

В Китайском национальном Музее шелка проходит выставка &quot;Красочная Азия: Выставка азиатских костюмов, где представлены 20 экспонатов из музеев Узбекистана. - Sputnik Узбекистан
5/5
© Фонд развития культуры и искусства Республики Узбекистан

В Китайском национальном Музее шелка проходит выставка "Красочная Азия: Выставка азиатских костюмов, где представлены 20 экспонатов из музеев Узбекистана.

1/5
© Фонд развития культуры и искусства Республики Узбекистан

В Китайском национальном Музее шелка проходит выставка "Красочная Азия: Выставка азиатских костюмов", где представлены 20 экспонатов из музеев Узбекистана.

2/5
© Фонд развития культуры и искусства Республики Узбекистан

В Китайском национальном Музее шелка проходит выставка "Красочная Азия: Выставка азиатских костюмов", где представлены 20 экспонатов из музеев Узбекистана.

3/5
© Фонд развития культуры и искусства Республики Узбекистан

В Китайском национальном Музее шелка проходит выставка "Красочная Азия: Выставка азиатских костюмов, где представлены 20 экспонатов из музеев Узбекистана.

4/5
© Фонд развития культуры и искусства Республики Узбекистан

В Китайском национальном Музее шелка проходит выставка "Красочная Азия: Выставка азиатских костюмов, где представлены 20 экспонатов из музеев Узбекистана.

5/5
© Фонд развития культуры и искусства Республики Узбекистан

В Китайском национальном Музее шелка проходит выставка "Красочная Азия: Выставка азиатских костюмов, где представлены 20 экспонатов из музеев Узбекистана.

Выставка продолжит работу до 12 ноября. Цель экспозиции — продемонстрировать влияние азиатских стран на культуру друг друга, а также их взаимодействие посредством сухопутного и морского Шелковых путей.
14:19
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