Чем восхитил Узбекистан посетителей выставки в Китае — фото
“Для нас большая честь участвовать в Международной выставке “Красочная Азия: Выставка азиатских костюмов”, приуроченной к XIX Азиатским играм, которая проходит в городе Ханчжоу. То, что она проходит во всемирно известном Музее шелка, для нас особенно ценно, ведь наши страны объединяет как минимум трехтысячелетняя история этого ремесла, — отметила Саида Мирзиёева.
“В ходе торговли, в том числе и шелком, сформировались тесные дипломатические отношения, происходило переплетение культур и обмен технологиями, которые способствовали взаимному развитию и экономическому процветанию на Великом шелковом пути. Возможно, во многом благодаря этому наши традиции и основные ценности стали так схожи… История нашего шелка — неотъемлемая часть нашего общего культурного наследия, и данная выставка — прекрасная возможность показать это”, — добавила первый помощник президента Узбекистана.
В Китайском национальном Музее шелка проходит выставка "Красочная Азия: Выставка азиатских костюмов", где представлены 20 экспонатов из музеев Узбекистана.
В Китайском национальном Музее шелка проходит выставка "Красочная Азия: Выставка азиатских костюмов", где представлены 20 экспонатов из музеев Узбекистана.
В Китайском национальном Музее шелка проходит выставка "Красочная Азия: Выставка азиатских костюмов", где представлены 20 экспонатов из музеев Узбекистана.
В Китайском национальном Музее шелка проходит выставка "Красочная Азия: Выставка азиатских костюмов", где представлены 20 экспонатов из музеев Узбекистана.
В Китайском национальном Музее шелка проходит выставка "Красочная Азия: Выставка азиатских костюмов, где представлены 20 экспонатов из музеев Узбекистана.
В Китайском национальном Музее шелка проходит выставка "Красочная Азия: Выставка азиатских костюмов, где представлены 20 экспонатов из музеев Узбекистана.
В Китайском национальном Музее шелка проходит выставка "Красочная Азия: Выставка азиатских костюмов, где представлены 20 экспонатов из музеев Узбекистана.
В Китайском национальном Музее шелка проходит выставка "Красочная Азия: Выставка азиатских костюмов, где представлены 20 экспонатов из музеев Узбекистана.
В Китайском национальном Музее шелка проходит выставка "Красочная Азия: Выставка азиатских костюмов, где представлены 20 экспонатов из музеев Узбекистана.
В Китайском национальном Музее шелка проходит выставка "Красочная Азия: Выставка азиатских костюмов, где представлены 20 экспонатов из музеев Узбекистана.
В Китайском национальном Музее шелка проходит выставка "Красочная Азия: Выставка азиатских костюмов", где представлены 20 экспонатов из музеев Узбекистана.
В Китайском национальном Музее шелка проходит выставка "Красочная Азия: Выставка азиатских костюмов", где представлены 20 экспонатов из музеев Узбекистана.
В Китайском национальном Музее шелка проходит выставка "Красочная Азия: Выставка азиатских костюмов, где представлены 20 экспонатов из музеев Узбекистана.
В Китайском национальном Музее шелка проходит выставка "Красочная Азия: Выставка азиатских костюмов, где представлены 20 экспонатов из музеев Узбекистана.
В Китайском национальном Музее шелка проходит выставка "Красочная Азия: Выставка азиатских костюмов, где представлены 20 экспонатов из музеев Узбекистана.