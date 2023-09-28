https://uz.sputniknews.ru/20230928/eek-texreglament-o-bezopasnosti-myasa-39410153.html
ЕЭК меняет техрегламент о безопасности мяса
ЕЭК меняет техрегламент о безопасности мяса
Изменения коснутся маркировки мяса и мясной продукции и вступят в силу в течение двух лет.
2023-09-28T15:03+0500
2023-09-28T15:03+0500
2023-09-28T15:03+0500
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мясо
продукция
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ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) внес изменения в технический регламент Таможенного союза "О безопасности мяса и мясной продукции", сообщает пресс-служба ЕЭК.Изменения разработали специалисты Министерства сельского хозяйства России. Коснутся они требований к маркировке пищевой ценности (содержания белков, жиров, углеводов и калорийности) мясной продукции.Технический регламент поможет решить проблемы, связанные с контролем правильности указания пищевой ценности. В частности, в нем прописаны допустимые отклонения фактических значений от указанной маркировки: белка фактически может быть до 20% меньше, жиров, углеводов и калорийности – до 20% больше, чем в маркировке.Аналогичные изменения в 2021 году ЕЭК принял для продуктов убоя птицы и продукции из нее. Они вступили в силу в 2023 году.Решение предусматривает 24 месяца на плавный переход к новым требованиям. Техрегламент будет согласовываться с государствами-членами в установленном порядке.
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еаэс евразийский экономический союз таможенный союз технический регламент мясо мясная продукция
еаэс евразийский экономический союз таможенный союз технический регламент мясо мясная продукция
ЕЭК меняет техрегламент о безопасности мяса
Изменения коснутся маркировки мяса и мясной продукции и вступят в силу в течение двух лет.
ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik.
Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) внес изменения в технический регламент Таможенного союза "О безопасности мяса и мясной продукции", сообщает
пресс-служба ЕЭК.
Изменения разработали специалисты Министерства сельского хозяйства России. Коснутся они требований к маркировке пищевой ценности (содержания белков, жиров, углеводов и калорийности) мясной продукции.
"Актуальность изменений обусловлена тем, что мясо и продукты убоя, в том числе используемые в качестве сырья, характеризуются естественной (природной) неоднородностью содержания белка и жира, которое сложно стандартизировать", — говорится в сообщении пресс-службы.
Технический регламент поможет решить проблемы, связанные с контролем правильности указания пищевой ценности. В частности, в нем прописаны допустимые отклонения фактических значений от указанной маркировки: белка фактически может быть до 20% меньше, жиров, углеводов и калорийности – до 20% больше, чем в маркировке.
Аналогичные изменения в 2021 году ЕЭК принял для продуктов убоя птицы и продукции из нее. Они вступили в силу в 2023 году.
Решение предусматривает 24 месяца на плавный переход к новым требованиям. Техрегламент будет согласовываться с государствами-членами в установленном порядке.