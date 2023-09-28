https://uz.sputniknews.ru/20230928/kak-vyglyadit-massiv-kuruvchi-posle-moschnogo-vzryva-na-sklade-video-39383649.html
Как выглядит массив "Курувчи" после мощного взрыва на складе — видео
Как выглядит массив "Курувчи" после мощного взрыва на складе — видео
Окна домов выбиты, пострадали также припаркованные во дворах автомобили.
2023-09-28T07:47+0500
2023-09-28T07:47+0500
2023-09-28T07:58+0500
узбекистан
взрыв
ташкент
общество
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ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. На массиве "Курувчи", находящемся рядом со складом, где произошел взрыв, выбиты окна домов, пострадали также автомобили, припаркованные во дворах. Работают пожарные службы, МЧС и МВД, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан с места события. Правоохранительные органы по громкоговорителю просят жителей не ходить под окнами домов, пока полностью не ликвидируют последствия ЧП.Напомним, что сегодня в 02:43 в Сергелийском районе столицы на складе компании "Интер Логистик" произошел крупный взрыв. Об этом сообщило МЧС."Произошедшее никак не повлияло на работу аэропорта столицы. Международный аэропорт "Ташкент" функционирует без ограничений в штатном режиме", — рассказали в пресс-службе UZBEKISTAN AIRPORTS.
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общество узбекистан ташкент взрыв
общество узбекистан ташкент взрыв
Как выглядит массив "Курувчи" после мощного взрыва на складе — видео
07:47 28.09.2023 (обновлено: 07:58 28.09.2023)
Окна домов выбиты, пострадали также припаркованные во дворах автомобили.
ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. На массиве "Курувчи", находящемся рядом со складом, где произошел взрыв, выбиты окна домов, пострадали также автомобили, припаркованные во дворах. Работают пожарные службы, МЧС и МВД, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан с места события.
Правоохранительные органы по громкоговорителю просят жителей не ходить под окнами домов, пока полностью не ликвидируют последствия ЧП.
Напомним, что сегодня в 02:43 в Сергелийском районе столицы на складе компании "Интер Логистик" произошел крупный взрыв. Об этом сообщило МЧС.
"Произошедшее никак не повлияло на работу аэропорта столицы. Международный аэропорт "Ташкент" функционирует без ограничений в штатном режиме", — рассказали в пресс-службе UZBEKISTAN AIRPORTS.