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Мощный взрыв в Ташкенте — что происходит сейчас. Фото, видео
Ситуация на месте взрыва в Сергели - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.09.2023
Мощный взрыв на складе в Ташкенте
Мощный взрыв произошёл ночью в Ташкенте. В результате практически полностью уничтожен склад, расположенный в Сергелийском районе столицы. Кроме того, повреждены расположенные рядом здания, есть пострадавшие.
https://uz.sputniknews.ru/20230928/kak-vyglyadit-mesto-vzryva-v-tashkente--foto--39392909.html
Как выглядит место взрыва в Ташкенте — фото
Как выглядит место взрыва в Ташкенте — фото
Пожарно-спасательные службы продолжают тушение пожара, возникшего в результате взрыва. Кадры с места происшествия — в фотоподборке Sputnik. 28.09.2023, Sputnik Узбекистан
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мощный взрыв на складе в ташкенте
ташкент
взрыв
сергелийский район
общество
пожар
фото
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ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. Сегодня в 02.43 в Сергелийском районе Ташкента на складе компании "Интер Логистик" произошел мощный взрыв, сообщило МЧС. Пожарно-спасательные службы продолжают работу на месте возгорания.
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ташкент взрыв общество сергелийский район пожар фото
ташкент взрыв общество сергелийский район пожар фото

Как выглядит место взрыва в Ташкенте — фото

10:53 28.09.2023 (обновлено: 11:53 28.09.2023)
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Пожарно-спасательные службы продолжают тушение пожара, возникшего в результате взрыва. Кадры с места происшествия — в фотоподборке Sputnik.
ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. Сегодня в 02.43 в Сергелийском районе Ташкента на складе компании "Интер Логистик" произошел мощный взрыв, сообщило МЧС. Пожарно-спасательные службы продолжают работу на месте возгорания.
© Манба

28 сентября в 02.43 в Сергелийском районе столицы на складе компании "Интер Логистик" произошел мощный взрыв.

28 сентября в 02.43 в Сергелийском районе столицы на складе компании &quot;Интер Логистик&quot; произошел мощный взрыв. - Sputnik Узбекистан
1/7
© Манба

28 сентября в 02.43 в Сергелийском районе столицы на складе компании "Интер Логистик" произошел мощный взрыв.

© Манба

На место происшествия прибыли 16 пожарно-спасательных расчетов и 3 единицы спецтехники.

На место происшествия прибыли 16 пожарно-спасательных расчетов и 3 единицы спецтехники. - Sputnik Узбекистан
2/7
© Манба

На место происшествия прибыли 16 пожарно-спасательных расчетов и 3 единицы спецтехники.

© Манба

В 05.02 утра пожар локализовали.

В 05.02 утра пожар локализовали. - Sputnik Узбекистан
3/7
© Манба

В 05.02 утра пожар локализовали.

© Манба

Тушить пожар помогают вертолеты Минобороны.

Тушить пожар помогают вертолеты Минобороны. - Sputnik Узбекистан
4/7
© Манба

Тушить пожар помогают вертолеты Минобороны.

© Манба

В настоящее время продолжается тушение пожара.

В настоящее время продолжается тушение пожара. - Sputnik Узбекистан
5/7
© Манба

В настоящее время продолжается тушение пожара.

© Манба

Из-за взрыва никто из работников склада, где он произошел, не пострадал.

Из-за взрыва никто из работников склада, где он произошел, не пострадал. - Sputnik Узбекистан
6/7
© Манба

Из-за взрыва никто из работников склада, где он произошел, не пострадал.

© Манба

Для установления причин пожара на месте происшествия работает специальная лаборатория МЧС.

Для установления причин пожара на месте происшествия работает специальная лаборатория МЧС. - Sputnik Узбекистан
7/7
© Манба

Для установления причин пожара на месте происшествия работает специальная лаборатория МЧС.

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