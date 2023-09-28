https://uz.sputniknews.ru/20230928/kak-vyglyadit-mesto-vzryva-v-tashkente--foto--39392909.html
Как выглядит место взрыва в Ташкенте — фото
Как выглядит место взрыва в Ташкенте — фото
Пожарно-спасательные службы продолжают тушение пожара, возникшего в результате взрыва. Кадры с места происшествия — в фотоподборке Sputnik. 28.09.2023, Sputnik Узбекистан
2023-09-28T10:53+0500
2023-09-28T10:53+0500
2023-09-28T11:53+0500
мощный взрыв на складе в ташкенте
ташкент
взрыв
сергелийский район
общество
пожар
фото
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ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. Сегодня в 02.43 в Сергелийском районе Ташкента на складе компании "Интер Логистик" произошел мощный взрыв, сообщило МЧС. Пожарно-спасательные службы продолжают работу на месте возгорания.
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ташкент взрыв общество сергелийский район пожар фото
ташкент взрыв общество сергелийский район пожар фото
Как выглядит место взрыва в Ташкенте — фото 10:53 28.09.2023 (обновлено: 11:53 28.09.2023)
Пожарно-спасательные службы продолжают тушение пожара, возникшего в результате взрыва. Кадры с места происшествия — в фотоподборке Sputnik.
ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. Сегодня в 02.43 в Сергелийском районе Ташкента на складе компании "Интер Логистик" произошел мощный взрыв, сообщило МЧС. Пожарно-спасательные службы продолжают работу на месте возгорания. © Манба
28 сентября в 02.43 в Сергелийском районе столицы на складе компании "Интер Логистик" произошел мощный взрыв.
28 сентября в 02.43 в Сергелийском районе столицы на складе компании "Интер Логистик" произошел мощный взрыв.
© Манба
На место происшествия прибыли 16 пожарно-спасательных расчетов и 3 единицы спецтехники.
На место происшествия прибыли 16 пожарно-спасательных расчетов и 3 единицы спецтехники.
© Манба
В 05.02 утра пожар локализовали.
В 05.02 утра пожар локализовали.
© Манба
Тушить пожар помогают вертолеты Минобороны.
Тушить пожар помогают вертолеты Минобороны.
© Манба
В настоящее время продолжается тушение пожара.
В настоящее время продолжается тушение пожара.
© Манба
Из-за взрыва никто из работников склада, где он произошел, не пострадал.
Из-за взрыва никто из работников склада, где он произошел, не пострадал.
© Манба
Для установления причин пожара на месте происшествия работает специальная лаборатория МЧС.
Для установления причин пожара на месте происшествия работает специальная лаборатория МЧС.