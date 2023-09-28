https://uz.sputniknews.ru/20230928/kak-vyglyadit-mesto-vzryva-v-tashkente--foto--39392909.html

Как выглядит место взрыва в Ташкенте — фото

Как выглядит место взрыва в Ташкенте — фото

Пожарно-спасательные службы продолжают тушение пожара, возникшего в результате взрыва. Кадры с места происшествия — в фотоподборке Sputnik. 28.09.2023, Sputnik Узбекистан

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мощный взрыв на складе в ташкенте

ташкент

взрыв

сергелийский район

общество

пожар

фото

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ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. Сегодня в 02.43 в Сергелийском районе Ташкента на складе компании "Интер Логистик" произошел мощный взрыв, сообщило МЧС. Пожарно-спасательные службы продолжают работу на месте возгорания.

ташкент

сергелийский район

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