Непризнанная Нагорно-Карабахская республика прекратила свое существование
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Ее лидер Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования самопровозглашенного государства.
ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. Лидер непризнанной Нагорно-Карабахской республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования самопровозглашенного государства, сообщает РИА Новости со ссылкой на карабахский информационный штаб.
Шахраманян в указе сослался на создавшуюся сложную военно-политическую ситуацию.
"Исходя из приоритета обеспечения физической безопасности и жизненных интересов народа Карабаха, учитывая договоренность, достигнутую при посредничестве командования российского миротворческого контингента с представителями Азербайджанской Республики о том, что обеспечивается свободный, добровольный и беспрепятственный проезд жителей Нагорного Карабаха, включая военнослужащих, сложивших оружие, со своим имуществом на их транспортных средствах по Лачинскому коридору, и руководствуясь статьей 93 Конституции Нагорного Карабаха, принято решение: распустить все государственные учреждения и организации, находящиеся в их ведомственном подчинении до 1 января 2024 года, и Республика Нагорный Карабах (Арцах) прекращает свое существование", - отмечается в указе.
Населению Нагорного Карабаха, в том числе находящимся за его пределами, после вступления данного указа в силу предлагается ознакомиться с условиями реинтеграции, представленными Азербайджаном, с целью принятия в дальнейшем самостоятельного и индивидуального решения о возможности пребывания (возвращения) в Нагорном Карабахе.
Указ вступает в силу сразу после публикации.