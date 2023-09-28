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Непризнанная Нагорно-Карабахская республика прекратила свое существование
Непризнанная Нагорно-Карабахская республика прекратила свое существование
Ее лидер Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования самопровозглашенного государства.
2023-09-28T13:00+0500
2023-09-28T13:00+0500
в мире
нагорный карабах
азербайджан
указ
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ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. Лидер непризнанной Нагорно-Карабахской республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования самопровозглашенного государства, сообщает РИА Новости со ссылкой на карабахский информационный штаб. Шахраманян в указе сослался на создавшуюся сложную военно-политическую ситуацию. Населению Нагорного Карабаха, в том числе находящимся за его пределами, после вступления данного указа в силу предлагается ознакомиться с условиями реинтеграции, представленными Азербайджаном, с целью принятия в дальнейшем самостоятельного и индивидуального решения о возможности пребывания (возвращения) в Нагорном Карабахе. Указ вступает в силу сразу после публикации.
нагорный карабах
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азербайджан армения нагорный карабах нагорно-карабахская республика лидер шахраманян самвел
азербайджан армения нагорный карабах нагорно-карабахская республика лидер шахраманян самвел

Непризнанная Нагорно-Карабахская республика прекратила свое существование

13:00 28.09.2023
© Sputnik / Айк Арутюнян / Перейти в фотобанкЭскалация ситуации в Нагорном Карабахе.
Эскалация ситуации в Нагорном Карабахе. - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.09.2023
© Sputnik / Айк Арутюнян
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Ее лидер Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования самопровозглашенного государства.
ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. Лидер непризнанной Нагорно-Карабахской республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования самопровозглашенного государства, сообщает РИА Новости со ссылкой на карабахский информационный штаб.
Шахраманян в указе сослался на создавшуюся сложную военно-политическую ситуацию.
"Исходя из приоритета обеспечения физической безопасности и жизненных интересов народа Карабаха, учитывая договоренность, достигнутую при посредничестве командования российского миротворческого контингента с представителями Азербайджанской Республики о том, что обеспечивается свободный, добровольный и беспрепятственный проезд жителей Нагорного Карабаха, включая военнослужащих, сложивших оружие, со своим имуществом на их транспортных средствах по Лачинскому коридору, и руководствуясь статьей 93 Конституции Нагорного Карабаха, принято решение: распустить все государственные учреждения и организации, находящиеся в их ведомственном подчинении до 1 января 2024 года, и Республика Нагорный Карабах (Арцах) прекращает свое существование", - отмечается в указе.
Населению Нагорного Карабаха, в том числе находящимся за его пределами, после вступления данного указа в силу предлагается ознакомиться с условиями реинтеграции, представленными Азербайджаном, с целью принятия в дальнейшем самостоятельного и индивидуального решения о возможности пребывания (возвращения) в Нагорном Карабахе.
Указ вступает в силу сразу после публикации.
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