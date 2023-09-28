https://uz.sputniknews.ru/20230928/ofitsialnyy-kurs-valyut-uzbekistan-29-sentyabr-2023-39413009.html
Доллар, евро и рубль упали — официальный курс валют в Узбекистане на 29 сентября
Доллар, евро и рубль упали — официальный курс валют в Узбекистане на 29 сентября
Центральный банк Узбекистана установил с 29 сентября новые курсы иностранных валют по отношению к суму.
2023-09-28T16:17+0500
2023-09-28T16:17+0500
2023-09-28T16:17+0500
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ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. Курс доллара составил 12 175,07 сумов (-7,94), евро — 12 831,31 сумов (-33,95), рубля — 125,42сумов (-0,84), а китайского юаня — 1 666,86 сумов (+0,90), сообщает ЦБ страны.
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узбекистан курс валют курс валюты курс доллара и евро к суму в узбекистане экономика доллары евро рубль китайский юань
узбекистан курс валют курс валюты курс доллара и евро к суму в узбекистане экономика доллары евро рубль китайский юань
Доллар, евро и рубль упали — официальный курс валют в Узбекистане на 29 сентября
Центральный банк Узбекистана установил с 29 сентября новые курсы иностранных валют по отношению к суму.
ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik
. Курс доллара составил 12 175,07 сумов (-7,94), евро — 12 831,31 сумов (-33,95), рубля — 125,42сумов (-0,84), а китайского юаня — 1 666,86 сумов (+0,90), сообщает ЦБ
страны.