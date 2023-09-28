https://uz.sputniknews.ru/20230928/pogoda-tashkent-28-sentyabr-2023-39365173.html

Тепло и немного облачно — погода в Ташкенте на 28 сентября

Тепло и немного облачно — погода в Ташкенте на 28 сентября

Синоптики рассказали о погоде в столице Узбекистана в среду.

2023-09-28T05:08+0500

2023-09-28T05:08+0500

2023-09-28T05:08+0500

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прогноз погоды в ташкенте

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ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. Сегодня в Ташкенте ожидается небольшая, временами переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 13-15 градусов тепла, днем +25-27.

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