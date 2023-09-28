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Тепло и немного облачно — погода в Ташкенте на 28 сентября
Тепло и немного облачно — погода в Ташкенте на 28 сентября
Синоптики рассказали о погоде в столице Узбекистана в среду.
2023-09-28T05:08+0500
2023-09-28T05:08+0500
2023-09-28T05:08+0500
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ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. Сегодня в Ташкенте ожидается небольшая, временами переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 13-15 градусов тепла, днем +25-27.
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узгидромет общество погода ташкент прогноз прогноз погоды в ташкенте узгидромет
Тепло и немного облачно — погода в Ташкенте на 28 сентября
Синоптики рассказали о погоде в столице Узбекистана в четверг.
ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik.
Сегодня в Ташкенте ожидается небольшая, временами переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.
Ветер восточный, 3-8 м/с.
Температура ночью 13-15 градусов тепла, днем +25-27.