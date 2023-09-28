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Где будет дождливо — погода в Узбекистане на 29 сентября
Где будет дождливо — погода в Узбекистане на 29 сентября
Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей и гостей республики в пятницу.
2023-09-28T14:17+0500
2023-09-28T14:17+0500
2023-09-28T14:48+0500
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ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. Завтра на большей части территории Узбекистана будет небольшая, местами переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.Небольшой дождь возможен в Бухарской и Навоийской областях, также синоптики предупреждают, что местами дожди и грозы могут пройти в горных и предгорных районах. Там же прогнозируют самые низкие ночные температуры — 7-12 градусов выше нуля. Теплее всего ночью будет в Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях — до +17 градусов.В большинстве регионов ветер восточный, 7-12 м/с. В Каракалпакстане, Хорезмской, Бухарской и Навоийской областях — с переходом в западный. В Бухарской и Навоийской областях он может усилиться до 13-18 м/с. Наименее ветрено будет в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях — 5-10 м/с. Температура воздуха днем:
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узбекистан погода погода в узбекистане прогноз прогноз погоды по узбекистану узгидромет общество
Где будет дождливо — погода в Узбекистане на 29 сентября
14:17 28.09.2023 (обновлено: 14:48 28.09.2023)
Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей и гостей республики в пятницу.
ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik.
Завтра на большей части территории Узбекистана будет небольшая, местами переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.
Небольшой дождь возможен в Бухарской и Навоийской областях, также синоптики предупреждают, что местами дожди и грозы могут пройти в горных и предгорных районах.
Там же прогнозируют самые низкие ночные температуры — 7-12 градусов выше нуля. Теплее всего ночью будет в Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях — до +17 градусов.
В большинстве регионов ветер восточный, 7-12 м/с. В Каракалпакстане, Хорезмской, Бухарской и Навоийской областях — с переходом в западный. В Бухарской и Навоийской областях он может усилиться до 13-18 м/с. Наименее ветрено будет в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях — 5-10 м/с.
Температура воздуха днем:
Каракалпакстан, Хорезмская, Андижанская, Наманганская, Ферганская области — 22-27 градусов тепла;
Бухарская, Навоийская, Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская— 23-28 градусов тепла;
Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области — 25-30 градусов тепла;
предгорные и горные районы республики — 13-18 градусов тепла.