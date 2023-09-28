https://uz.sputniknews.ru/20230928/posol-rossii-soboleznovaniya-vzryv-v-sergeli-39420950.html
Посол России выразил соболезнования в связи со взрывом в Сергели
Посол России выразил соболезнования в связи со взрывом в Сергели
По предварительным данным, среди пострадавших граждан России нет, сообщил Мальгинов.
2023-09-28T19:53+0500
2023-09-28T19:53+0500
2023-09-28T20:00+0500
мощный взрыв на складе в ташкенте
узбекистан
ташкент
сергелийский район
взрыв
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посольство россии в узбекистане
олег мальгинов
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ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. Посол России в Узбекистане Олег Мальгинов высказал слова поддержки и соболезнования в связи с сегодняшним мощным взрывом на кладе в Сергелийском районе Ташкента.По предварительным данным, среди пострадавших в результате взрыва граждан России нет, сообщает посольство. Напомним, что сегодня в 02.43 в Сергелийском районе столицы на складе компании "Интер Логистик" произошел мощный взрыв. В результате погиб один человек, пострадали 162.Самые последние новости, фото, видео смотрите в нашем Telegram-канале.
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узбекистан россия ташкент взрыв сергелийский район посол россии в узбекистане олег мальгинов соболезнования граждане россии
узбекистан россия ташкент взрыв сергелийский район посол россии в узбекистане олег мальгинов соболезнования граждане россии
Посол России выразил соболезнования в связи со взрывом в Сергели
19:53 28.09.2023 (обновлено: 20:00 28.09.2023)
По предварительным данным, среди пострадавших граждан России нет, сообщил Мальгинов.
ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. Посол России в Узбекистане Олег Мальгинов высказал слова поддержки и соболезнования в связи с сегодняшним мощным взрывом на кладе в Сергелийском районе Ташкента.
"Поддерживаем оперативную реакцию властей Узбекистана на произошедшую трагедию, готовность к оказанию содействия пострадавшим гражданам, а также усилия, направленные на объективное расследование причин случившегося. Прошу принять слова сочувствия и соболезнования от меня и от имени всех сотрудников Посольства семьям пострадавших", - говорится в сообщении в Telegram-канале
посольства.
По предварительным данным, среди пострадавших в результате взрыва граждан России нет, сообщает посольство.
Напомним, что сегодня в 02.43 в Сергелийском районе столицы на складе компании "Интер Логистик" произошел мощный взрыв. В результате погиб один человек, пострадали 162.
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