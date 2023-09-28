https://uz.sputniknews.ru/20230928/posol-rossii-soboleznovaniya-vzryv-v-sergeli-39420950.html

Посол России выразил соболезнования в связи со взрывом в Сергели

Посол России выразил соболезнования в связи со взрывом в Сергели

По предварительным данным, среди пострадавших граждан России нет, сообщил Мальгинов.

2023-09-28T19:53+0500

2023-09-28T19:53+0500

2023-09-28T20:00+0500

мощный взрыв на складе в ташкенте

узбекистан

ташкент

сергелийский район

взрыв

посол

посольство россии в узбекистане

олег мальгинов

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ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. Посол России в Узбекистане Олег Мальгинов высказал слова поддержки и соболезнования в связи с сегодняшним мощным взрывом на кладе в Сергелийском районе Ташкента.По предварительным данным, среди пострадавших в результате взрыва граждан России нет, сообщает посольство. Напомним, что сегодня в 02.43 в Сергелийском районе столицы на складе компании "Интер Логистик" произошел мощный взрыв. В результате погиб один человек, пострадали 162.Самые последние новости, фото, видео смотрите в нашем Telegram-канале.

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