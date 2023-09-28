https://uz.sputniknews.ru/20230928/rossiya-maksimalno-optimizirovala-migratsionnoe-zakonodatelstvo--mvd-rf-39417835.html
Россия максимально оптимизировала миграционное законодательство – МВД РФ
Россия максимально оптимизировала миграционное законодательство – МВД РФ
После пандемии РФ оптимизировала процедуры регистрационных учетов, заезда иностранцев в страну, подчеркнул первый замглавы МВД.
2023-09-28T18:10+0500
2023-09-28T18:10+0500
2023-09-28T18:16+0500
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россия
миграция
мвд
заседание
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ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. В России максимально оптимизировали миграционное законодательство, заявил первый замминистра внутренних дел РФ Александр Горовой на 27-м заседании Совета руководителей миграционных органов СНГ в Ташкенте, сообщает РИА Новости."Мы на сегодняшний день максимально оптимизировали законодательство, которое ложится в основу регистрационных учетов, заезда граждан иностранных государств на территорию России", — сказал Горовой.По словам замминистра, в России после пандемии коронавируса вновь перешли к выдаче электронных виз. "На сегодняшний день уже большое количество государств и граждане пользуются этими услугами", — сказал он.Изменения в законодательстве России также позволяют иностранцам поменять цель визита в РФ, не выезжая из страны. Это снизило затраты мигрантов и сняло психологическое напряжение, отметил Горовой. Ранее мы сообщали, что на этом заседании первый замминистра МВД Узбекистана Шавкат Рахмонов отметил, что в новых условиях странам МВД нужны новые, более гибкие подходы к регулированию миграции.
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узбекистан ташкент заседание совета руководителей миграционных ведомств снг первый заместитель министра внутренних дел россии горовой законодательство регистрация миграционный учет
узбекистан ташкент заседание совета руководителей миграционных ведомств снг первый заместитель министра внутренних дел россии горовой законодательство регистрация миграционный учет
Россия максимально оптимизировала миграционное законодательство – МВД РФ
18:10 28.09.2023 (обновлено: 18:16 28.09.2023)
После пандемии РФ оптимизировала процедуры регистрационных учетов, заезда иностранцев в страну, подчеркнул первый замглавы МВД.
ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik.
В России максимально оптимизировали миграционное законодательство, заявил первый замминистра внутренних дел РФ Александр Горовой на 27-м заседании Совета руководителей миграционных органов СНГ в Ташкенте, сообщает РИА Новости
.
"Мы на сегодняшний день максимально оптимизировали законодательство, которое ложится в основу регистрационных учетов, заезда граждан иностранных государств на территорию России", — сказал Горовой.
По словам замминистра, в России после пандемии коронавируса вновь перешли к выдаче электронных виз.
"На сегодняшний день уже большое количество государств и граждане пользуются этими услугами", — сказал он.
Изменения в законодательстве России также позволяют иностранцам поменять цель визита в РФ, не выезжая из страны. Это снизило затраты мигрантов и сняло психологическое напряжение, отметил Горовой.
Ранее мы сообщали, что на этом заседании первый замминистра МВД Узбекистана Шавкат Рахмонов отметил, что в новых условиях странам МВД нужны новые, более гибкие подходы к регулированию миграции.