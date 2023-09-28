https://uz.sputniknews.ru/20230928/rossiya-maksimalno-optimizirovala-migratsionnoe-zakonodatelstvo--mvd-rf-39417835.html

Россия максимально оптимизировала миграционное законодательство – МВД РФ

Россия максимально оптимизировала миграционное законодательство – МВД РФ

После пандемии РФ оптимизировала процедуры регистрационных учетов, заезда иностранцев в страну, подчеркнул первый замглавы МВД.

2023-09-28T18:10+0500

2023-09-28T18:10+0500

2023-09-28T18:16+0500

узбекистан

ташкент

россия

миграция

мвд

заседание

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ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. В России максимально оптимизировали миграционное законодательство, заявил первый замминистра внутренних дел РФ Александр Горовой на 27-м заседании Совета руководителей миграционных органов СНГ в Ташкенте, сообщает РИА Новости."Мы на сегодняшний день максимально оптимизировали законодательство, которое ложится в основу регистрационных учетов, заезда граждан иностранных государств на территорию России", — сказал Горовой.По словам замминистра, в России после пандемии коронавируса вновь перешли к выдаче электронных виз. "На сегодняшний день уже большое количество государств и граждане пользуются этими услугами", — сказал он.Изменения в законодательстве России также позволяют иностранцам поменять цель визита в РФ, не выезжая из страны. Это снизило затраты мигрантов и сняло психологическое напряжение, отметил Горовой. Ранее мы сообщали, что на этом заседании первый замминистра МВД Узбекистана Шавкат Рахмонов отметил, что в новых условиях странам МВД нужны новые, более гибкие подходы к регулированию миграции.

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