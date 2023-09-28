https://uz.sputniknews.ru/20230928/saida-mirziyoeva-obrashcheniye-vzryv-39423228.html
"Хочу поблагодарить каждого" — Саида Мирзиёева обратилась к жителям Ташкента
"Хочу поблагодарить каждого" — Саида Мирзиёева обратилась к жителям Ташкента
Помощник президента заверила, что глава государства делает все возможное, чтобы как можно скорее минимизировать последствия ЧП.
2023-09-28T21:37+0500
2023-09-28T21:37+0500
2023-09-28T21:58+0500
мощный взрыв на складе в ташкенте
узбекистан
ташкент
взрыв
сергелийский район
склад
саида мирзиёева
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ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. Помощник президента Узбекистана Саида Мирзиёева поблагодарила всех жителей Ташкента, которые помогали сегодня пострадавшим от взрыва на складе в Сергелийском районе.Помощник президента отметила, что глава государства делает все возможное, чтобы как можно скорее минимизировать последствия чрезвычайной ситуации.Напомним, что сегодня в 02.43 в Сергелийском районе столицы на складе компании "Интер Логистик" произошел мощный взрыв. В результате погиб один человек, пострадали 162.
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узбекистан ташкент общество саида мирзиёева взрыв сергелийский район обращение
узбекистан ташкент общество саида мирзиёева взрыв сергелийский район обращение
"Хочу поблагодарить каждого" — Саида Мирзиёева обратилась к жителям Ташкента
21:37 28.09.2023 (обновлено: 21:58 28.09.2023)
Помощник президента заверила, что глава государства делает все возможное, чтобы как можно скорее минимизировать последствия ЧП.
ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. Помощник президента Узбекистана Саида Мирзиёева поблагодарила всех жителей Ташкента, которые помогали сегодня пострадавшим от взрыва на складе в Сергелийском районе.
"Хочу поблагодарить всех и каждого, кто сегодня помогает, и в первую очередь жителей города, которые ринулись на помощь и совместно с ведомствами организовали питание, приют и психологическую поддержку. Особенная и отдельная благодарность спасателям — сотрудникам МЧС, МВД, Министерства обороны, Национальной гвардии, врачам скорой помощи — благодаря вашей слаженной работе мы смогли избежать ещё более страшных последствий", - написала она в своем Telegram-канале
.
Помощник президента отметила, что глава государства делает все возможное, чтобы как можно скорее минимизировать последствия чрезвычайной ситуации.
Напомним, что сегодня в 02.43 в Сергелийском районе столицы на складе компании "Интер Логистик" произошел мощный взрыв. В результате погиб один человек, пострадали 162.