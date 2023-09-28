https://uz.sputniknews.ru/20230928/saida-mirziyoeva-obrashcheniye-vzryv-39423228.html

"Хочу поблагодарить каждого" — Саида Мирзиёева обратилась к жителям Ташкента

"Хочу поблагодарить каждого" — Саида Мирзиёева обратилась к жителям Ташкента

Помощник президента заверила, что глава государства делает все возможное, чтобы как можно скорее минимизировать последствия ЧП.

2023-09-28T21:37+0500

2023-09-28T21:37+0500

2023-09-28T21:58+0500

мощный взрыв на складе в ташкенте

узбекистан

ташкент

взрыв

сергелийский район

склад

саида мирзиёева

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ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. Помощник президента Узбекистана Саида Мирзиёева поблагодарила всех жителей Ташкента, которые помогали сегодня пострадавшим от взрыва на складе в Сергелийском районе.Помощник президента отметила, что глава государства делает все возможное, чтобы как можно скорее минимизировать последствия чрезвычайной ситуации.Напомним, что сегодня в 02.43 в Сергелийском районе столицы на складе компании "Интер Логистик" произошел мощный взрыв. В результате погиб один человек, пострадали 162.

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