https://uz.sputniknews.ru/20230928/sng-migratsiya-zasedaniye-mvd-uzbekistana-39416127.html
В новых условиях СНГ нужны более гибкие решения по миграции — МВД Узбекистана
В новых условиях СНГ нужны более гибкие решения по миграции — МВД Узбекистана
Государства Содружества добились важных результатов в сфере управления миграционными потоками, заявил первый замглавы МВД республики Шавкат Рахмонов.
2023-09-28T16:53+0500
2023-09-28T16:53+0500
2023-09-28T17:06+0500
узбекистан
мвд
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миграция
заседание
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ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. Содружество Независимых Государств (СНГ) добилось важных результатов в сфере управления миграционными потоками, но изменения в обществе требуют более гибких и эффективных решений, заявил первый замминистра внутренних дел Узбекистана Шавкат Рахмонов.Такое заявление он сделал на 27-м заседании Совета руководителей миграционных органов стран СНГ, проходящем в Ташкенте, сообщает РИА Новости."В последние годы наши усилия и сотрудничество привели к важным достижениям в области миграционного управления и защиты прав мигрантов. Однако перед нами остаются сложная задача и вызовы. Мировые события и изменения в обществе требуют от нас более гибких и эффективных решений", — сказал Рахмонов.Он также подчеркнул, что страны Содружества разработали механизмы сотрудничества для защиты и поддержки мигрантов, их социальной адаптации и интеграции, а также по борьбе с незаконными миграцией и торговлей людьми."Новые технологии и складывающиеся международные отношения создают новые аспекты миграции, которые мы должны учитывать", — отметил Рахмонов. Цель заседания — обменяться опытом и разработать новые стратегии в миграционной сфере с учетом новых реалий. Участники обсудят доклады о миграционной ситуации в странах СНГ, ходе выполнения программы сотрудничества Содружества в противодействии незаконной миграции на 2019 — 2023 годы.Представители правоохранительных органов также поделятся опытом борьбы с фальсификацией документов и незаконной миграцией, расскажут об успехах цифровизации документов в сфере миграционных услуг, оптимизации законодательства и других сферах.
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узбекистан заседание миграция снг содружество независимых государств первый заместитель министра внутренних дел мвд рахмонов
узбекистан заседание миграция снг содружество независимых государств первый заместитель министра внутренних дел мвд рахмонов
В новых условиях СНГ нужны более гибкие решения по миграции — МВД Узбекистана
16:53 28.09.2023 (обновлено: 17:06 28.09.2023)
Государства Содружества добились важных результатов в сфере управления миграционными потоками, заявил первый замглавы МВД республики Шавкат Рахмонов.
ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. Содружество Независимых Государств (СНГ) добилось важных результатов в сфере управления миграционными потоками, но изменения в обществе требуют более гибких и эффективных решений, заявил первый замминистра внутренних дел Узбекистана Шавкат Рахмонов.
Такое заявление он сделал на 27-м заседании Совета руководителей миграционных органов стран СНГ, проходящем в Ташкенте, сообщает РИА Новости
.
"В последние годы наши усилия и сотрудничество привели к важным достижениям в области миграционного управления и защиты прав мигрантов. Однако перед нами остаются сложная задача и вызовы. Мировые события и изменения в обществе требуют от нас более гибких и эффективных решений", — сказал Рахмонов.
Он также подчеркнул, что страны Содружества разработали механизмы сотрудничества для защиты и поддержки мигрантов, их социальной адаптации и интеграции, а также по борьбе с незаконными миграцией и торговлей людьми.
"Новые технологии и складывающиеся международные отношения создают новые аспекты миграции, которые мы должны учитывать", — отметил Рахмонов.
Цель заседания — обменяться опытом и разработать новые стратегии в миграционной сфере с учетом новых реалий. Участники обсудят доклады о миграционной ситуации в странах СНГ, ходе выполнения программы сотрудничества Содружества в противодействии незаконной миграции на 2019 — 2023 годы.
Представители правоохранительных органов также поделятся опытом борьбы с фальсификацией документов и незаконной миграцией, расскажут об успехах цифровизации документов в сфере миграционных услуг, оптимизации законодательства и других сферах.