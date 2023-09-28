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Ситуация на месте взрыва в Сергели - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.09.2023
Мощный взрыв на складе в Ташкенте
Мощный взрыв произошёл ночью в Ташкенте. В результате практически полностью уничтожен склад, расположенный в Сергелийском районе столицы. Кроме того, повреждены расположенные рядом здания, есть пострадавшие.
https://uz.sputniknews.ru/20230928/tamojennyy-komitet-opis-tovarov-sklade-sergeli-39421829.html
Таможенный комитет проводит опись товаров, находящихся на сгоревшем складе
Таможенный комитет проводит опись товаров, находящихся на сгоревшем складе
Как уточнили в ведомстве, ко всем товарам, признанным непригодными для использования, меры экономической политики применяться не будут.
2023-09-28T20:15+0500
2023-09-28T20:15+0500
мощный взрыв на складе в ташкенте
узбекистан
ташкент
общество
сергелийский район
взрыв
склад
государственный таможенный комитет узбекистана
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ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. Специальная рабочая группа Таможенного комитета в настоящее время проводит инвентаризацию на складе в Сергелийском районе, где произошел пожар, сообщает пресс-служба комитета.Члены рабочей группы разъясняют предпринимателям, как теперь будет осуществляться таможенный контроль этих товаров.В соответствии с Таможенным кодексом Узбекистана, произошедшее на складе квалифицируется как форс-мажорные обстоятельства. Рабочая группа совместно с сотрудниками МЧС оформят соответствующие документы, по которым будет проводиться таможенное оформление хранившегося на складе товара.Если у предпринимателей возникнут вопросы, касающиеся своего товара, они могут позвонить на номер "горячей линии" 11 08, а также по телефонам Таможенного комитета +998 55 502 76 00 (доб. 74-11, 74-10, 74-05), подчеркнули в пресс-службе.Напомним, что сегодня в 02.43 в Сергелийском районе столицы на складе компании "Интер Логистик" произошел мощный взрыв. В результате погиб один человек, пострадали 162.Самые последние новости, фото, видео смотрите в нашем Telegram-канале.
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узбекистан ташкент склад сергели взрыв пожар сергелийский район таможенный комитет опись инвентаризация товаров
узбекистан ташкент склад сергели взрыв пожар сергелийский район таможенный комитет опись инвентаризация товаров

Таможенный комитет проводит опись товаров, находящихся на сгоревшем складе

20:15 28.09.2023
© AFP/TEMUR ISMAILOVСпасатели работают на месте взрыва в Ташкенте 28 сентября 2023 года.
Спасатели работают на месте взрыва в Ташкенте 28 сентября 2023 года. - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.09.2023
© AFP/TEMUR ISMAILOV
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Как уточнили в ведомстве, ко всем товарам, признанным непригодными для использования, меры экономической политики применяться не будут.
ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. Специальная рабочая группа Таможенного комитета в настоящее время проводит инвентаризацию на складе в Сергелийском районе, где произошел пожар, сообщает пресс-служба комитета.
"При Таможенном комитете создана специальная рабочая группа, и проводится полная инвентаризация товаров, находящихся под таможенным контролем и пострадавших в результате пожара", — говорится в сообщении.
Члены рабочей группы разъясняют предпринимателям, как теперь будет осуществляться таможенный контроль этих товаров.
В соответствии с Таможенным кодексом Узбекистана, произошедшее на складе квалифицируется как форс-мажорные обстоятельства. Рабочая группа совместно с сотрудниками МЧС оформят соответствующие документы, по которым будет проводиться таможенное оформление хранившегося на складе товара.
"В том случае, если товар окажется полностью непригодным к использованию, меры экономической политики к этому товару применяться не будут", — уточнили в Комитете.
Если у предпринимателей возникнут вопросы, касающиеся своего товара, они могут позвонить на номер "горячей линии" 11 08, а также по телефонам Таможенного комитета +998 55 502 76 00 (доб. 74-11, 74-10, 74-05), подчеркнули в пресс-службе.
Напомним, что сегодня в 02.43 в Сергелийском районе столицы на складе компании "Интер Логистик" произошел мощный взрыв. В результате погиб один человек, пострадали 162.
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