https://uz.sputniknews.ru/20230928/tamojennyy-komitet-opis-tovarov-sklade-sergeli-39421829.html

Таможенный комитет проводит опись товаров, находящихся на сгоревшем складе

Таможенный комитет проводит опись товаров, находящихся на сгоревшем складе

Как уточнили в ведомстве, ко всем товарам, признанным непригодными для использования, меры экономической политики применяться не будут.

2023-09-28T20:15+0500

2023-09-28T20:15+0500

2023-09-28T20:15+0500

мощный взрыв на складе в ташкенте

узбекистан

ташкент

общество

сергелийский район

взрыв

склад

государственный таможенный комитет узбекистана

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ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. Специальная рабочая группа Таможенного комитета в настоящее время проводит инвентаризацию на складе в Сергелийском районе, где произошел пожар, сообщает пресс-служба комитета.Члены рабочей группы разъясняют предпринимателям, как теперь будет осуществляться таможенный контроль этих товаров.В соответствии с Таможенным кодексом Узбекистана, произошедшее на складе квалифицируется как форс-мажорные обстоятельства. Рабочая группа совместно с сотрудниками МЧС оформят соответствующие документы, по которым будет проводиться таможенное оформление хранившегося на складе товара.Если у предпринимателей возникнут вопросы, касающиеся своего товара, они могут позвонить на номер "горячей линии" 11 08, а также по телефонам Таможенного комитета +998 55 502 76 00 (доб. 74-11, 74-10, 74-05), подчеркнули в пресс-службе.Напомним, что сегодня в 02.43 в Сергелийском районе столицы на складе компании "Интер Логистик" произошел мощный взрыв. В результате погиб один человек, пострадали 162.Самые последние новости, фото, видео смотрите в нашем Telegram-канале.

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