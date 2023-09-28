https://uz.sputniknews.ru/20230928/tashkent-svet-otklyucheniye-28-sentyabr-2023-39385331.html
Где в Ташкенте сегодня не будет света — локации
Где в Ташкенте сегодня не будет света — локации
28 сентября без электричества частично останутся жители одного района. Специалисты проведут плановые ремонтные работы в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону.
2023-09-28T09:11+0500
2023-09-28T09:11+0500
2023-09-28T09:43+0500
ташкент
узбекистан
свет
отключение света
график отключения электричества
общество
ремонт
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ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. Сегодня в Чиланзарском районе столицы Узбекистана частично отключат свет, сообщает пресс-служба ташкентского городского филиала АО "Региональные электрические сети".Цель отключения — обеспечение качественной и стабильной подачи электроэнергии потребителям, предотвращение аварийных ситуаций в электросетях, а также подготовка к осенне-зимнему сезону.В связи с ремонтными работами подачу электроэнергии временно приостановят по следующим адресам: С 9.00 до 17.00 — на некоторых улицах махалли “Яккатут”.В сообщении также указано, что ремонтные работы на этих участках могут завершить раньше запланированного времени.
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ташкент узбекистан свет график отключения электричества отключение света ремонт общество
ташкент узбекистан свет график отключения электричества отключение света ремонт общество
Где в Ташкенте сегодня не будет света — локации
09:11 28.09.2023 (обновлено: 09:43 28.09.2023)
28 сентября без электричества частично останутся жители одного района. Специалисты проведут плановые ремонтные работы в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону.
ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik.
Сегодня в Чиланзарском районе столицы Узбекистана частично отключат свет, сообщает пресс-служба
ташкентского городского филиала АО "Региональные электрические сети".
Цель отключения — обеспечение качественной и стабильной подачи электроэнергии потребителям, предотвращение аварийных ситуаций в электросетях, а также подготовка к осенне-зимнему сезону.
В связи с ремонтными работами подачу электроэнергии временно приостановят по следующим адресам:
С 9.00 до 17.00 — на некоторых улицах махалли “Яккатут”.
В сообщении также указано, что ремонтные работы на этих участках могут завершить раньше запланированного времени.