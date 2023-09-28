https://uz.sputniknews.ru/20230928/tashkent-vzryv-epitsentr-video-39385536.html
Как выглядит эпицентр мощного взрыва на складе в Ташкенте — видео
Как выглядит эпицентр мощного взрыва на складе в Ташкенте — видео
В результате взрыва практически полностью уничтожен склад, расположенный в Сергелийском районе столицы, выбиты окна соседних домов, повреждены припаркованные во дворах автомобили, есть пострадавшие.
2023-09-28T09:33+0500
2023-09-28T09:33+0500
2023-09-28T10:29+0500
ташкент
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эпицентр
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мощный взрыв на складе в ташкенте
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ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. Как сейчас выглядит эпицентр мощного взрыва на складе в Ташкенте снял корреспондент Sputnik, который находится на месте события.Напомним, что сегодня в 02.43 в Сергелийском районе столицы на складе компании "Интер Логистик" произошел мощный взрыв. Об этом сообщило МЧС. Самые последние новости, фото, видео смотрите в нашем Telegram-канале.
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ташкент сергелийский район взрыв эпицентр видео.
ташкент сергелийский район взрыв эпицентр видео.
Как выглядит эпицентр мощного взрыва на складе в Ташкенте — видео
09:33 28.09.2023 (обновлено: 10:29 28.09.2023)
В результате взрыва практически полностью уничтожен склад, расположенный в Сергелийском районе столицы, выбиты окна соседних домов, повреждены припаркованные во дворах автомобили, есть пострадавшие.
ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. Как сейчас выглядит эпицентр мощного взрыва на складе в Ташкенте снял корреспондент Sputnik, который находится на месте события.
Напомним, что сегодня в 02.43 в Сергелийском районе столицы на складе компании "Интер Логистик" произошел мощный взрыв. Об этом сообщило МЧС.
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