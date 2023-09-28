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Мощный взрыв в Ташкенте — что происходит сейчас. Фото, видео
Взрыв произошел на складе в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.09.2023
Мощный взрыв на складе в Ташкенте
Мощный взрыв произошёл ночью в Ташкенте. В результате практически полностью уничтожен склад, расположенный в Сергелийском районе столицы. Кроме того, повреждены расположенные рядом здания, есть пострадавшие.
https://uz.sputniknews.ru/20230928/tashkent-vzryv-epitsentr-video-39385536.html
Как выглядит эпицентр мощного взрыва на складе в Ташкенте — видео
Как выглядит эпицентр мощного взрыва на складе в Ташкенте — видео
В результате взрыва практически полностью уничтожен склад, расположенный в Сергелийском районе столицы, выбиты окна соседних домов, повреждены припаркованные во дворах автомобили, есть пострадавшие.
2023-09-28T09:33+0500
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ташкент
сергелийский район
взрыв
эпицентр
видео
мощный взрыв на складе в ташкенте
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ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. Как сейчас выглядит эпицентр мощного взрыва на складе в Ташкенте снял корреспондент Sputnik, который находится на месте события.Напомним, что сегодня в 02.43 в Сергелийском районе столицы на складе компании "Интер Логистик" произошел мощный взрыв. Об этом сообщило МЧС. Самые последние новости, фото, видео смотрите в нашем Telegram-канале.
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ташкент сергелийский район взрыв эпицентр видео.
ташкент сергелийский район взрыв эпицентр видео.

Как выглядит эпицентр мощного взрыва на складе в Ташкенте — видео

09:33 28.09.2023 (обновлено: 10:29 28.09.2023)
© Sputnik / Рамиз БахтияровПоследствия взрыва на складе в Ташкенте
Последствия взрыва на складе в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.09.2023
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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В результате взрыва практически полностью уничтожен склад, расположенный в Сергелийском районе столицы, выбиты окна соседних домов, повреждены припаркованные во дворах автомобили, есть пострадавшие.
ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. Как сейчас выглядит эпицентр мощного взрыва на складе в Ташкенте снял корреспондент Sputnik, который находится на месте события.
Напомним, что сегодня в 02.43 в Сергелийском районе столицы на складе компании "Интер Логистик" произошел мощный взрыв. Об этом сообщило МЧС.
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