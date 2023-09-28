https://uz.sputniknews.ru/20230928/tashkent-vzryv-pogibshiye-postradavshiye-39395160.html

При взрыве в Ташкенте погиб подросток и 162 человека пострадали — Минздрав

При взрыве в Ташкенте погиб подросток и 162 человека пострадали — Минздрав

Ведомство опубликовало официальную информацию о пострадавших и жертвах в результате взрыва на одном из складов в Сергелийском районе Ташкента.

2023-09-28T11:20+0500

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узбекистан

ташкент

взрыв

общество

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происшествия

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ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. В результате взрыва в Ташкенте погиб один человек, пострадали 162, говорится в официальном сообщении Минздрава. В нем указано, что мальчик-подросток 2006 года рождения скончался на месте, его доставили в больницу без признаков жизни.Пострадали 162 человека. 138 из них оказали амбулаторную медицинскую помощь и отправили домой в удовлетворительном состоянии, 24 из них госпитализировали в Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи и его филиал в Ташкентской области, Ташкентскую городскую больницу скорой медицинской помощи, Республиканскую и городскую клинические больницы № 1 и городской роддом № 1.Среди поступивших в данные медучреждения нет пациентов с тяжелыми повреждениями.К оказанию медицинских услуг пострадавшим привлекли ведущих специалистов республики — хирургов, травматологов, нейрохирургов, невропатологов, челюстно-лицевых хирургов, акушеров-гинекологов.В лечебных учреждениях создали запас всех необходимых медикаментов для оказания оперативной и качественной медицинской помощи.Напомним, что сегодня в 02.43 в Сергелийском районе столицы на складе компании "Интер Логистик" произошел крупный взрыв. Об этом сообщило МЧС. Самые последние новости, фото, видео смотрите в нашем Telegram-канале.

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