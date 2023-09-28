Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Мощный взрыв в Ташкенте — что происходит сейчас. Фото, видео
Взрыв произошел на складе в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.09.2023
Мощный взрыв на складе в Ташкенте
Мощный взрыв произошёл ночью в Ташкенте. В результате практически полностью уничтожен склад, расположенный в Сергелийском районе столицы. Кроме того, повреждены расположенные рядом здания, есть пострадавшие.
https://uz.sputniknews.ru/20230928/tashkent-vzryv-postradavshiye-sostoyaniye-39388077.html
Что известно о пострадавших в результате взрыва на складе в Ташкенте
Что известно о пострадавших в результате взрыва на складе в Ташкенте
Пострадавшие в результате мощного взрыва в Сергелийском районе столицы поступили в Республиканский центр экстренной медицинской помощи.
2023-09-28T10:16+0500
2023-09-28T10:28+0500
мощный взрыв на складе в ташкенте
узбекистан
ташкент
взрыв
склад
сергелийский район
пострадавшие
общество
медицинская помощь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/02/09/15965258_0:0:3295:1853_1920x0_80_0_0_455bfe6488bec7657f4135b1054fd839.jpg
ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. В Республиканский центр экстренной медицинской помощи поступили около 30 человек, пострадавших из-за взрыва на складе в Ташкенте, сообщили корреспонденту Sputnik в данном медучреждении.Обратившиеся, в основном с ссадинами и порезами, были напуганы. Им оказали медицинскую помощь и отпустили домой. Напомним, 28-сентября в 02.43 в Сергелийском районе столицы на складе компании "Интер Логистик" произошел крупный взрыв. Об этом сообщило МЧС.На массиве "Курувчи", находящемся рядом со складом, где произошел взрыв, выбиты окна домов, повреждены припаркованные во дворах автомобили, есть пострадавшие.Самые последние новости, фото, видео смотрите в нашем Telegram-канале.
узбекистан
ташкент
сергелийский район
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/02/09/15965258_564:0:3295:2048_1920x0_80_0_0_ad95c5e260629f6f152629459e33dbe8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан ташкент взрыв пострадавшие медицинская помощь сергелийский район общество
узбекистан ташкент взрыв пострадавшие медицинская помощь сергелийский район общество

Что известно о пострадавших в результате взрыва на складе в Ташкенте

10:16 28.09.2023 (обновлено: 10:28 28.09.2023)
© Sputnik / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРабота скорой помощи в Москве
Работа скорой помощи в Москве - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.09.2023
© Sputnik / Алексей Майшев
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
НовостиTelegram
Пострадавшие из-за мощного взрыва в Сергелийском районе столицы поступили в Республиканский центр экстренной медицинской помощи.
ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. В Республиканский центр экстренной медицинской помощи поступили около 30 человек, пострадавших из-за взрыва на складе в Ташкенте, сообщили корреспонденту Sputnik в данном медучреждении.
Обратившиеся, в основном с ссадинами и порезами, были напуганы. Им оказали медицинскую помощь и отпустили домой.
"Необходимости в госпитализации не было", — рассказал замдиректора по организации скорой медицинской помощи при ЧС Ориф Инамов.
Напомним, 28-сентября в 02.43 в Сергелийском районе столицы на складе компании "Интер Логистик" произошел крупный взрыв. Об этом сообщило МЧС.
На массиве "Курувчи", находящемся рядом со складом, где произошел взрыв, выбиты окна домов, повреждены припаркованные во дворах автомобили, есть пострадавшие.
Самые последние новости, фото, видео смотрите в нашем Telegram-канале.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0