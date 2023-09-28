https://uz.sputniknews.ru/20230928/tashkent-vzryv-postradavshiye-sostoyaniye-39388077.html
Что известно о пострадавших в результате взрыва на складе в Ташкенте
Что известно о пострадавших в результате взрыва на складе в Ташкенте
Пострадавшие в результате мощного взрыва в Сергелийском районе столицы поступили в Республиканский центр экстренной медицинской помощи.
2023-09-28T10:16+0500
2023-09-28T10:16+0500
2023-09-28T10:28+0500
мощный взрыв на складе в ташкенте
узбекистан
ташкент
взрыв
склад
сергелийский район
пострадавшие
общество
медицинская помощь
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ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. В Республиканский центр экстренной медицинской помощи поступили около 30 человек, пострадавших из-за взрыва на складе в Ташкенте, сообщили корреспонденту Sputnik в данном медучреждении.Обратившиеся, в основном с ссадинами и порезами, были напуганы. Им оказали медицинскую помощь и отпустили домой. Напомним, 28-сентября в 02.43 в Сергелийском районе столицы на складе компании "Интер Логистик" произошел крупный взрыв. Об этом сообщило МЧС.На массиве "Курувчи", находящемся рядом со складом, где произошел взрыв, выбиты окна домов, повреждены припаркованные во дворах автомобили, есть пострадавшие.Самые последние новости, фото, видео смотрите в нашем Telegram-канале.
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узбекистан ташкент взрыв пострадавшие медицинская помощь сергелийский район общество
узбекистан ташкент взрыв пострадавшие медицинская помощь сергелийский район общество
Что известно о пострадавших в результате взрыва на складе в Ташкенте
10:16 28.09.2023 (обновлено: 10:28 28.09.2023)
Пострадавшие из-за мощного взрыва в Сергелийском районе столицы поступили в Республиканский центр экстренной медицинской помощи.
ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. В Республиканский центр экстренной медицинской помощи поступили около 30 человек, пострадавших из-за взрыва на складе в Ташкенте, сообщили корреспонденту Sputnik в данном медучреждении.
Обратившиеся, в основном с ссадинами и порезами, были напуганы. Им оказали медицинскую помощь и отпустили домой.
"Необходимости в госпитализации не было", — рассказал замдиректора по организации скорой медицинской помощи при ЧС Ориф Инамов.
Напомним, 28-сентября в 02.43 в Сергелийском районе столицы на складе компании "Интер Логистик" произошел крупный взрыв. Об этом сообщило МЧС.
На массиве "Курувчи", находящемся рядом со складом, где произошел взрыв, выбиты окна домов, повреждены припаркованные во дворах автомобили, есть пострадавшие.
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