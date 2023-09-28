https://uz.sputniknews.ru/20230928/tashkent-vzryv-postradavshiye-sostoyaniye-39388077.html

Что известно о пострадавших в результате взрыва на складе в Ташкенте

Что известно о пострадавших в результате взрыва на складе в Ташкенте

Пострадавшие в результате мощного взрыва в Сергелийском районе столицы поступили в Республиканский центр экстренной медицинской помощи.

2023-09-28T10:16+0500

2023-09-28T10:16+0500

2023-09-28T10:28+0500

мощный взрыв на складе в ташкенте

узбекистан

ташкент

взрыв

склад

сергелийский район

пострадавшие

общество

медицинская помощь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/02/09/15965258_0:0:3295:1853_1920x0_80_0_0_455bfe6488bec7657f4135b1054fd839.jpg

ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. В Республиканский центр экстренной медицинской помощи поступили около 30 человек, пострадавших из-за взрыва на складе в Ташкенте, сообщили корреспонденту Sputnik в данном медучреждении.Обратившиеся, в основном с ссадинами и порезами, были напуганы. Им оказали медицинскую помощь и отпустили домой. Напомним, 28-сентября в 02.43 в Сергелийском районе столицы на складе компании "Интер Логистик" произошел крупный взрыв. Об этом сообщило МЧС.На массиве "Курувчи", находящемся рядом со складом, где произошел взрыв, выбиты окна домов, повреждены припаркованные во дворах автомобили, есть пострадавшие.Самые последние новости, фото, видео смотрите в нашем Telegram-канале.

узбекистан

ташкент

сергелийский район

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан ташкент взрыв пострадавшие медицинская помощь сергелийский район общество