https://uz.sputniknews.ru/20230928/tashkent-vzryv-sklad-39418000.html

Взрыв на складе в Ташкенте — главное

Взрыв на складе в Ташкенте — главное

В результате взрыва на складе, территория которого составляет 18,4 га, на 10 тыс. квадратных метрах вспыхнул пожар.

2023-09-28T18:27+0500

2023-09-28T18:27+0500

2023-09-28T18:27+0500

узбекистан

ташкент

общество

происшествия

взрыв

склад

сергелийский район

пожар

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ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. В ночь с 27 на 28 сентября в 02.43 из-за мощного взрыва на одном из складов в микрорайоне Курувчилар Сергелийского района вспыхнул пожар.Территория склада составляет 18,4 га, огонь вспыхнул на территории 10 тыс. квадратных метров.На место в 02.48 прибыли 16 пожарно-спасательных расчетов и 3 единицы спецтехники, которые локализовали возгорание к 05.02.Тушить пожар помогал также вертолет Минобороны.На место ЧП прибыл премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.Также с первых минут на месте происшествия работало руководство МЧС и спецлаборатория ведомства, специалисты которой устанавливали причины пожара. Для скорейшей ликвидации последствий возгорания создали штаб МЧС.Для расследования чрезвычайного происшествия по поручению президента Узбекистана создана правительственная комиссия под руководством заместителя премьер-министра Ачилбая Раматова.В течение трех дней ей предстоит изучить причины ЧП на складе, устранить его последствия и оказать медицинскую и психологическую помощь пострадавшим.Также комиссия должна оказать финансовую поддержку для ликвидации ущерба каждого поврежденного из-за взрыва дома, в том числе для восстановления фасадов, окон и рам многоквартирных домов, квартир, а также других зданий и сооружений, нуждающихся в ремонте.Всего в тушении пожара задействовали 210 единиц техники и более 2 000 человек личного состава пожарной охраны и других профильных организаций. По предварительным данным, огонь потушили на площади 15 тыс. квадратных метров, от пожара спасена площадь в 30 тыс. квадратных метров.По предварительной информации хокимията Ташкента, повреждены фасады и оконные рамы в 592 квартирах 26 многоэтажных домов района, в 8 пунктах обслуживания, 1 школе и 2 детских садах. В 24 многоэтажках и 25 жилых домах кроме фасадов и окон пострадали крыши.По факту взрыва на складе в Ташкенте Следственное управление МВД возбудило уголовное дело по статье 259 (Нарушение правил пожарной безопасности), часть 2, пункты "а" и "б" Уголовного кодекса.В результате взрыва в Ташкенте погиб один человек, пострадали 162. Мальчик-подросток 2006 года рождения скончался на месте, его доставили в больницу без признаков жизни.138 пострадавшим оказали амбулаторную медицинскую помощь и отправили домой в удовлетворительном состоянии, 24 госпитализировали в Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи и его филиал в Ташкентской области, Ташкентскую городскую больницу скорой медицинской помощи, Республиканскую и городскую клинические больницы № 1 и городской роддом № 1. Среди них не было пациентов с тяжелыми повреждениями.Взрыв в Ташкенте не повлиял на работу Международного аэропорта "Ташкент", а также на работу метрополитена.Небольшие повреждения получила архитектурная часть станции метро "Quruvchilar" и потолок у входа на станцию.Для пострадавших от пожара жителей района организовали 3-х разовое питание. Они находятся под постоянным наблюдением медиков.Расследование и определение размера материального ущерба проводятся совместно с Ташкентской городской прокуратурой, ГУВД столицы и МЧС.Обращения жителей, имуществу которых нанесен ущерб, принимают по номеру 1205.

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