Взрыв на складе в Ташкенте — главное
В результате взрыва на складе, территория которого составляет 18,4 га, на 10 тыс. квадратных метрах вспыхнул пожар.
ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. В ночь с 27 на 28 сентября в 02.43 из-за мощного взрыва на одном из складов в микрорайоне Курувчилар Сергелийского района вспыхнул пожар.
Территория склада составляет 18,4 га, огонь вспыхнул на территории 10 тыс. квадратных метров.
На место в 02.48 прибыли 16 пожарно-спасательных расчетов и 3 единицы спецтехники, которые локализовали возгорание к 05.02.
© МанбаСитуация на месте взрыва в Сергели
Ситуация на месте взрыва в Сергели
© Манба
Тушить пожар помогал также вертолет Минобороны.
© МанбаМощный взрыв произошёл ночью в Ташкенте
Мощный взрыв произошёл ночью в Ташкенте
© Манба
На место ЧП прибыл премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.
Также с первых минут на месте происшествия работало руководство МЧС и спецлаборатория ведомства, специалисты которой устанавливали причины пожара. Для скорейшей ликвидации последствий возгорания создали штаб МЧС.
Для расследования чрезвычайного происшествия по поручению президента Узбекистана создана правительственная комиссия под руководством заместителя премьер-министра Ачилбая Раматова.
В течение трех дней ей предстоит изучить причины ЧП на складе, устранить его последствия и оказать медицинскую и психологическую помощь пострадавшим.
Также комиссия должна оказать финансовую поддержку для ликвидации ущерба каждого поврежденного из-за взрыва дома, в том числе для восстановления фасадов, окон и рам многоквартирных домов, квартир, а также других зданий и сооружений, нуждающихся в ремонте.
Всего в тушении пожара задействовали 210 единиц техники и более 2 000 человек личного состава пожарной охраны и других профильных организаций. По предварительным данным, огонь потушили на площади 15 тыс. квадратных метров, от пожара спасена площадь в 30 тыс. квадратных метров.
По предварительной информации хокимията Ташкента, повреждены фасады и оконные рамы в 592 квартирах 26 многоэтажных домов района, в 8 пунктах обслуживания, 1 школе и 2 детских садах. В 24 многоэтажках и 25 жилых домах кроме фасадов и окон пострадали крыши.
© МанбаПоследствия взрыва на складе в Ташкенте
Последствия взрыва на складе в Ташкенте
© Манба
По факту взрыва на складе в Ташкенте Следственное управление МВД возбудило уголовное дело по статье 259 (Нарушение правил пожарной безопасности), часть 2, пункты "а" и "б" Уголовного кодекса.
В результате взрыва в Ташкенте погиб один человек, пострадали 162. Мальчик-подросток 2006 года рождения скончался на месте, его доставили в больницу без признаков жизни.
138 пострадавшим оказали амбулаторную медицинскую помощь и отправили домой в удовлетворительном состоянии, 24 госпитализировали в Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи и его филиал в Ташкентской области, Ташкентскую городскую больницу скорой медицинской помощи, Республиканскую и городскую клинические больницы № 1 и городской роддом № 1. Среди них не было пациентов с тяжелыми повреждениями.
© Sputnik/Рамиз БахтияровЛиквидация последствий взрыва на складе в Ташкенте.
Ликвидация последствий взрыва на складе в Ташкенте.
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
Взрыв в Ташкенте не повлиял на работу Международного аэропорта "Ташкент", а также на работу метрополитена.
© Sputnik / Туйчи МирзаевМощный взрыв произошёл ночью в Ташкенте
Мощный взрыв произошёл ночью в Ташкенте
© Sputnik / Туйчи Мирзаев
Небольшие повреждения получила архитектурная часть станции метро "Quruvchilar" и потолок у входа на станцию.
Для пострадавших от пожара жителей района организовали 3-х разовое питание. Они находятся под постоянным наблюдением медиков.
© Sputnik/Рамиз БахтияровЛиквидация последствий взрыва на складе в Ташкенте.
Ликвидация последствий взрыва на складе в Ташкенте.
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
Расследование и определение размера материального ущерба проводятся совместно с Ташкентской городской прокуратурой, ГУВД столицы и МЧС.
Обращения жителей, имуществу которых нанесен ущерб, принимают по номеру 1205.