https://uz.sputniknews.ru/20230928/tashkent-vzryv-sklad-ugolovnoye-delo-39409296.html

По факту взрыва на складе в Ташкенте возбудили уголовное дело

По факту взрыва на складе в Ташкенте возбудили уголовное дело

Все мероприятия в данном направлении ведутся в оперативном порядке.

2023-09-28T14:44+0500

2023-09-28T14:44+0500

2023-09-28T14:53+0500

мощный взрыв на складе в ташкенте

узбекистан

ташкент

взрыв

склад

уголовное дело

расследование

мвд

сергелийский район

общество

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ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. По факту взрыва на складе в Ташкенте Следственное управление МВД возбудило уголовное дело по статье 259 (Нарушение правил пожарной безопасности), часть 2, пункты "а" и "б" Уголовного кодекса, сообщили в ведомстве.В настоящее время уже сформирована следственная группа. Все мероприятия в данном направлении ведутся в оперативном порядке. Напомним, что сегодня в 02.43 в Сергелийском районе столицы на складе компании "Интер Логистик" произошел мощный взрыв. В результате погиб один человек, пострадали 162.Самые последние новости, фото, видео смотрите в нашем Telegram-канале.

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