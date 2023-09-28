https://uz.sputniknews.ru/20230928/tashkent-vzryv-sklad-ugolovnoye-delo-39409296.html
По факту взрыва на складе в Ташкенте возбудили уголовное дело
По факту взрыва на складе в Ташкенте возбудили уголовное дело
Все мероприятия в данном направлении ведутся в оперативном порядке.
2023-09-28T14:44+0500
2023-09-28T14:44+0500
2023-09-28T14:53+0500
мощный взрыв на складе в ташкенте
узбекистан
ташкент
взрыв
склад
уголовное дело
расследование
мвд
сергелийский район
общество
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ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. По факту взрыва на складе в Ташкенте Следственное управление МВД возбудило уголовное дело по статье 259 (Нарушение правил пожарной безопасности), часть 2, пункты "а" и "б" Уголовного кодекса, сообщили в ведомстве.В настоящее время уже сформирована следственная группа. Все мероприятия в данном направлении ведутся в оперативном порядке. Напомним, что сегодня в 02.43 в Сергелийском районе столицы на складе компании "Интер Логистик" произошел мощный взрыв. В результате погиб один человек, пострадали 162.Самые последние новости, фото, видео смотрите в нашем Telegram-канале.
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узбекистан ташкент взрыв склад сергелийский район общество
узбекистан ташкент взрыв склад сергелийский район общество
По факту взрыва на складе в Ташкенте возбудили уголовное дело
14:44 28.09.2023 (обновлено: 14:53 28.09.2023)
Все мероприятия в данном направлении ведутся в оперативном порядке.
ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik.
По факту взрыва на складе в Ташкенте Следственное управление МВД возбудило уголовное дело по статье 259
(Нарушение правил пожарной безопасности), часть 2, пункты "а" и "б" Уголовного кодекса, сообщили
в ведомстве.
В настоящее время уже сформирована следственная группа. Все мероприятия в данном направлении ведутся в оперативном порядке.
“В настоящее время по уголовному делу сформирована следственная группа в составе специалистов соответствующих органов, для установления причин пожара назначены соответствующие судебные экспертизы и в срочном порядке проводятся следственные действия. Подробности мероприятия будут предоставлены”, — говорится в сообщении.
Напомним, что сегодня в 02.43 в Сергелийском районе столицы на складе компании "Интер Логистик" произошел мощный взрыв. В результате погиб один человек, пострадали 162.
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