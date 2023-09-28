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Восстанавливать объекты в Сергели после взрыва помогут все районы Ташкента

Восстанавливать объекты в Сергели после взрыва помогут все районы Ташкента

И.о. хокима столицы Шавкат Умурзаков распределил между хокимиятами 12 районов города задачи по помощи Сергелийскому району. 28.09.2023, Sputnik Узбекистан

2023-09-28T19:09+0500

2023-09-28T19:09+0500

2023-09-28T19:09+0500

мощный взрыв на складе в ташкенте

узбекистан

ташкент

взрыв

склад

хоким

восстановление

сергелийский район

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ТАШКЕНТ. 28 сен — Sputnik. И.о. Хокима Ташкента Шавкат Умурзаков распределил задачи по восстановлению территории и объектов после взрыва в Сергели между 12 районами столицы, сообщает пресс-служба столичного хокимията.К примеру, Шайхонтурский район должен отремонтировать и восстановить детский сад №600 и семейную поликлинику №71 в массиве "Курувчилар" Сергелийского района, уточнили в пресс-службе.Напомним, что сегодня в 02.43 в Сергелийском районе столицы на складе компании "Интер Логистик" произошел мощный взрыв. В результате погиб один человек, пострадали 162.Самые последние новости, фото, видео смотрите в нашем Telegram-канале.

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узбекистан, ташкент, взрыв, склад, хоким, восстановление, сергелийский район