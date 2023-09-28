https://uz.sputniknews.ru/20230928/tashkent-vzryv-vosstanovleniye-rayony-39419439.html
Восстанавливать объекты в Сергели после взрыва помогут все районы Ташкента
Восстанавливать объекты в Сергели после взрыва помогут все районы Ташкента
И.о. хокима столицы Шавкат Умурзаков распределил между хокимиятами 12 районов города задачи по помощи Сергелийскому району. 28.09.2023, Sputnik Узбекистан
2023-09-28T19:09+0500
2023-09-28T19:09+0500
2023-09-28T19:09+0500
мощный взрыв на складе в ташкенте
узбекистан
ташкент
взрыв
склад
хоким
восстановление
сергелийский район
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ТАШКЕНТ. 28 сен — Sputnik. И.о. Хокима Ташкента Шавкат Умурзаков распределил задачи по восстановлению территории и объектов после взрыва в Сергели между 12 районами столицы, сообщает пресс-служба столичного хокимията.К примеру, Шайхонтурский район должен отремонтировать и восстановить детский сад №600 и семейную поликлинику №71 в массиве "Курувчилар" Сергелийского района, уточнили в пресс-службе.Напомним, что сегодня в 02.43 в Сергелийском районе столицы на складе компании "Интер Логистик" произошел мощный взрыв. В результате погиб один человек, пострадали 162.Самые последние новости, фото, видео смотрите в нашем Telegram-канале.
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узбекистан, ташкент, взрыв, склад, хоким, восстановление, сергелийский район
узбекистан, ташкент, взрыв, склад, хоким, восстановление, сергелийский район
Восстанавливать объекты в Сергели после взрыва помогут все районы Ташкента
И.о. хокима столицы Шавкат Умурзаков распределил между хокимиятами 12 районов города задачи по помощи Сергелийскому району.
ТАШКЕНТ. 28 сен — Sputnik.
И.о. Хокима Ташкента Шавкат Умурзаков распределил задачи по восстановлению территории и объектов после взрыва в Сергели между 12 районами столицы, сообщает
пресс-служба столичного хокимията.
К примеру, Шайхонтурский район должен отремонтировать и восстановить детский сад №600 и семейную поликлинику №71 в массиве "Курувчилар" Сергелийского района, уточнили в пресс-службе.
Напомним, что сегодня в 02.43 в Сергелийском районе столицы на складе компании "Интер Логистик" произошел мощный взрыв. В результате погиб один человек, пострадали 162.
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