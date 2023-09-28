https://uz.sputniknews.ru/20230928/tashkentkiy-kinofestival-pokaz-filmov-39402454.html
В кинотеатрах Ташкента бесплатно покажут более 50 иностранных фильмов
В кинотеатрах Ташкента бесплатно покажут более 50 иностранных фильмов
В рамках международного кинофестиваля “Жемчужина Шелкового пути” покажут фильмы, выпущенные в Китае, Южной Корее, Казахстане, Франции, Латвии и Великобритании.
2023-09-28T12:43+0500
2023-09-28T12:43+0500
2023-09-28T12:46+0500
узбекистан
культура
ташкентский международный кинофестиваль
показ
фильмы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/03/1d/23629214_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_40a40c75ebd1eff72da1afc7405ce0ff.jpg
ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. В рамках Ташкентского международного кинофестиваля в 10 кинотеатрах Ташкента бесплатно покажут более 50 иностранных фильмов, сообщает пресс-служба фестиваля.Из шедевров мирового кинематографа покажут картины “Блуждающая земля 2”, “Тот демон”, “Хасан Верный”, “Победители”, “Скарлетт”, “Сестры” и многие другие. Фильмы будут на узбекском и английском языках с субтитрами, уточняют организаторы.Напомним, Ташкентский международный кинофестиваль пройдет с 29 сентября по 2 октября. В программу входят конкурсы "Узбекский дубляж в 85 лет" и "Кино за 5 дней" и мероприятия, посвященные 115-летию узбекского кино.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/03/1d/23629214_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_719504708156c61fb60026b14d645f55.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан ташкент культура ташкентский международный кинофестиваль показ фильмов иностранных на русском узбекском языке субтитры
узбекистан ташкент культура ташкентский международный кинофестиваль показ фильмов иностранных на русском узбекском языке субтитры
В кинотеатрах Ташкента бесплатно покажут более 50 иностранных фильмов
12:43 28.09.2023 (обновлено: 12:46 28.09.2023)
В рамках международного кинофестиваля “Жемчужина Шелкового пути” покажут фильмы, выпущенные в Китае, Южной Корее, Казахстане, Франции, Латвии и Великобритании.
ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik.
В рамках Ташкентского международного кинофестиваля в 10 кинотеатрах Ташкента бесплатно покажут более 50 иностранных фильмов, сообщает
пресс-служба фестиваля.
Из шедевров мирового кинематографа покажут картины “Блуждающая земля 2”, “Тот демон”, “Хасан Верный”, “Победители”, “Скарлетт”, “Сестры” и многие другие. Фильмы будут на узбекском и английском языках с субтитрами, уточняют организаторы.
Напомним, Ташкентский международный кинофестиваль пройдет с 29 сентября по 2 октября. В программу входят конкурсы "Узбекский дубляж в 85 лет" и "Кино за 5 дней" и мероприятия, посвященные 115-летию узбекского кино.