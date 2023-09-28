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В кинотеатрах Ташкента бесплатно покажут более 50 иностранных фильмов
В кинотеатрах Ташкента бесплатно покажут более 50 иностранных фильмов
В рамках международного кинофестиваля “Жемчужина Шелкового пути” покажут фильмы, выпущенные в Китае, Южной Корее, Казахстане, Франции, Латвии и Великобритании.
2023-09-28T12:43+0500
2023-09-28T12:46+0500
узбекистан
культура
ташкентский международный кинофестиваль
показ
фильмы
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ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. В рамках Ташкентского международного кинофестиваля в 10 кинотеатрах Ташкента бесплатно покажут более 50 иностранных фильмов, сообщает пресс-служба фестиваля.Из шедевров мирового кинематографа покажут картины “Блуждающая земля 2”, “Тот демон”, “Хасан Верный”, “Победители”, “Скарлетт”, “Сестры” и многие другие. Фильмы будут на узбекском и английском языках с субтитрами, уточняют организаторы.Напомним, Ташкентский международный кинофестиваль пройдет с 29 сентября по 2 октября. В программу входят конкурсы "Узбекский дубляж в 85 лет" и "Кино за 5 дней" и мероприятия, посвященные 115-летию узбекского кино.
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узбекистан ташкент культура ташкентский международный кинофестиваль показ фильмов иностранных на русском узбекском языке субтитры
узбекистан ташкент культура ташкентский международный кинофестиваль показ фильмов иностранных на русском узбекском языке субтитры

В кинотеатрах Ташкента бесплатно покажут более 50 иностранных фильмов

12:43 28.09.2023 (обновлено: 12:46 28.09.2023)
CC0 / pexels.com / Кинотеатр
Кинотеатр - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.09.2023
CC0 / pexels.com /
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В рамках международного кинофестиваля “Жемчужина Шелкового пути” покажут фильмы, выпущенные в Китае, Южной Корее, Казахстане, Франции, Латвии и Великобритании.
ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. В рамках Ташкентского международного кинофестиваля в 10 кинотеатрах Ташкента бесплатно покажут более 50 иностранных фильмов, сообщает пресс-служба фестиваля.
Из шедевров мирового кинематографа покажут картины “Блуждающая земля 2”, “Тот демон”, “Хасан Верный”, “Победители”, “Скарлетт”, “Сестры” и многие другие. Фильмы будут на узбекском и английском языках с субтитрами, уточняют организаторы.
Напомним, Ташкентский международный кинофестиваль пройдет с 29 сентября по 2 октября. В программу входят конкурсы "Узбекский дубляж в 85 лет" и "Кино за 5 дней" и мероприятия, посвященные 115-летию узбекского кино.
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