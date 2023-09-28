https://uz.sputniknews.ru/20230928/v-muzee-pekina-eksponaty-iz-uzbekistana-39422398.html

В музее Пекина впервые покажут экспонаты из Узбекистана

В музее Пекина впервые покажут экспонаты из Узбекистана

В музее императорского дворца "Гугун" покажут 18 экспонатов з коллекций двух узбекских музеев.

2023-09-28T20:47+0500

2023-09-28T20:47+0500

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узбекистан

китай

музей

выставка

великий шелковый путь

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ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. Узбекистан представит 18 экспонатов в музее императорского дворца "Гугун" в Пекине, сообщает Фонд развития культуры и искусства.Выставка "Сотрудничество в области культурного наследия и археологии" стартует 29 сентября в рамках форума "Один пояс, один путь".В музее "Запретного города" посетители смогут увидеть 80 экспонатов из Китайской Народной Республики, Узбекистана, Казахстана и Объединенных Арабских Эмиратов. Экспозиция будет отражать разные периоды развития культуры и искусства среди народов Великого шёлкового пути.Часть из этих уникальных экспонатов предоставят Государственный музей истории и Институт искусствознания Академии наук Узбекистана.Для справки: Музей "Гугун" — один из крупнейших музеев Китая, созданный на базе императорского дворца в Пекине. Он сохранил свой исторический облик и был первым из китайских объектов внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

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