https://uz.sputniknews.ru/20230928/v-muzee-pekina-eksponaty-iz-uzbekistana-39422398.html
В музее Пекина впервые покажут экспонаты из Узбекистана
В музее Пекина впервые покажут экспонаты из Узбекистана
В музее императорского дворца "Гугун" покажут 18 экспонатов з коллекций двух узбекских музеев.
2023-09-28T20:47+0500
2023-09-28T20:47+0500
2023-09-28T20:57+0500
узбекистан
китай
музей
выставка
великий шелковый путь
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ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. Узбекистан представит 18 экспонатов в музее императорского дворца "Гугун" в Пекине, сообщает Фонд развития культуры и искусства.Выставка "Сотрудничество в области культурного наследия и археологии" стартует 29 сентября в рамках форума "Один пояс, один путь".В музее "Запретного города" посетители смогут увидеть 80 экспонатов из Китайской Народной Республики, Узбекистана, Казахстана и Объединенных Арабских Эмиратов. Экспозиция будет отражать разные периоды развития культуры и искусства среди народов Великого шёлкового пути.Часть из этих уникальных экспонатов предоставят Государственный музей истории и Институт искусствознания Академии наук Узбекистана.Для справки: Музей "Гугун" — один из крупнейших музеев Китая, созданный на базе императорского дворца в Пекине. Он сохранил свой исторический облик и был первым из китайских объектов внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
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узбекистан культура музей пекин императорский дворец гугун выставка шелковый путь сотрудничество в области культурного наследия и археологии запретный город фонд развития культуры и искусства
узбекистан культура музей пекин императорский дворец гугун выставка шелковый путь сотрудничество в области культурного наследия и археологии запретный город фонд развития культуры и искусства
В музее Пекина впервые покажут экспонаты из Узбекистана
20:47 28.09.2023 (обновлено: 20:57 28.09.2023)
В музее императорского дворца "Гугун" покажут 18 экспонатов з коллекций двух узбекских музеев.
ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik.
Узбекистан представит 18 экспонатов в музее императорского дворца "Гугун" в Пекине, сообщает
Фонд развития культуры и искусства.
Выставка "Сотрудничество в области культурного наследия и археологии" стартует 29 сентября в рамках форума "Один пояс, один путь".
В музее "Запретного города" посетители смогут увидеть 80 экспонатов из Китайской Народной Республики, Узбекистана, Казахстана и Объединенных Арабских Эмиратов. Экспозиция будет отражать разные периоды развития культуры и искусства среди народов Великого шёлкового пути.
Часть из этих уникальных экспонатов предоставят Государственный музей истории и Институт искусствознания Академии наук Узбекистана.
Для справки: Музей "Гугун" — один из крупнейших музеев Китая, созданный на базе императорского дворца в Пекине. Он сохранил свой исторический облик и был первым из китайских объектов внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.