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"Боюсь возвращаться домой" — очевидцы о взрыве в Ташкенте и гибели юноши
"Боюсь возвращаться домой" — очевидцы о взрыве в Ташкенте и гибели юноши
Сегодня жителей Сергелийского района разбудил взрыв. Для многих он стал шоком, кто-то боится возвращаться в свою квартиру, кто-то долго не мог найти родственников… О своих переживаниях очевидцы рассказали корреспонденту Sputnik.
2023-09-28T22:09+0500
2023-09-28T22:09+0500
2023-09-28T22:09+0500
мощный взрыв на складе в ташкенте
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узбекистан
ташкент
сергелийский район
взрыв
склад
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Али Бадиров – житель Сергелийского района – проснулся сегодня ночью от взрыва. Он до сих пор боится возвращаться домой – вдруг еще что-то произойдет.Для жителей этого района сегодняшнее утро стало кошмаром: кто-то сам не может оправиться от шока, кто-то долго разыскивал родственников. Своими переживаниями, а также воспоминаниями о погибшем юноше они поделились с корреспондентом Sputnik.
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узбекистан ташкент сергелийский район взрыв очевидцы пострадавшие видео интервью воспоминания о погибшем юноше
узбекистан ташкент сергелийский район взрыв очевидцы пострадавшие видео интервью воспоминания о погибшем юноше
"Боюсь возвращаться домой" — очевидцы о взрыве в Ташкенте и гибели юноши
Сегодня жителей Сергелийского района разбудил взрыв. Для многих он стал шоком, кто-то боится возвращаться в свою квартиру, кто-то долго не мог найти родственников… О своих переживаниях очевидцы рассказали корреспонденту Sputnik.
Али Бадиров – житель Сергелийского района – проснулся сегодня ночью от взрыва. Он до сих пор боится возвращаться домой – вдруг еще что-то произойдет.
Для жителей этого района сегодняшнее утро стало кошмаром: кто-то сам не может оправиться от шока, кто-то долго разыскивал родственников. Своими переживаниями, а также воспоминаниями о погибшем юноше они поделились с корреспондентом Sputnik.