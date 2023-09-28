https://uz.sputniknews.ru/20230928/vzryv-sergeli-ochevidtsy-video-39423111.html

"Боюсь возвращаться домой" — очевидцы о взрыве в Ташкенте и гибели юноши

"Боюсь возвращаться домой" — очевидцы о взрыве в Ташкенте и гибели юноши

Сегодня жителей Сергелийского района разбудил взрыв. Для многих он стал шоком, кто-то боится возвращаться в свою квартиру, кто-то долго не мог найти родственников… О своих переживаниях очевидцы рассказали корреспонденту Sputnik.

2023-09-28T22:09+0500

2023-09-28T22:09+0500

2023-09-28T22:09+0500

мощный взрыв на складе в ташкенте

видео

узбекистан

ташкент

сергелийский район

взрыв

склад

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Али Бадиров – житель Сергелийского района – проснулся сегодня ночью от взрыва. Он до сих пор боится возвращаться домой – вдруг еще что-то произойдет.Для жителей этого района сегодняшнее утро стало кошмаром: кто-то сам не может оправиться от шока, кто-то долго разыскивал родственников. Своими переживаниями, а также воспоминаниями о погибшем юноше они поделились с корреспондентом Sputnik.

узбекистан

ташкент

сергелийский район

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