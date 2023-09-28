https://uz.sputniknews.ru/20230928/vzryv-tashkent-39381464.html

Мощный взрыв произошёл ночью в Ташкенте — есть раненые

Мощный взрыв произошёл ночью в Ташкенте — есть раненые

В результате взрыва практически полностью уничтожен склад, расположенный в Сергелийском районе столице. 28.09.2023, Sputnik Узбекистан

2023-09-28T06:54+0500

2023-09-28T06:54+0500

2023-09-28T07:03+0500

узбекистан

ташкент

взрыв

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/0f/37860487_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_4a41a51427e4307d1a8d114b4f63bae8.jpg

Ташкент, 28 сен — Sputnik. В ночь с 27 на 28 сентября, в 02.43 МЧС Узбекистана сообщило, что из-за сильной вспышки на одном из складов, в микрорайоне "Курувчилар" в Сергелийском районе произошел пожар.На место в 02.48 прибыли 16 пожарно-спасательных расчетов и 3 единицы спецтехники и в настоящее время тушат пожар. По данным МВД в результате взрыва практически полностью уничтожен склад, принадлежащий ООО "Интер Логистика". Пострадавших, количество которых уточняется, доставили в больницу. Информации о погибших пока не поступало. Известно, что взрыв повредил расположенные рядом здания.

узбекистан

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан, ташкент, взрыв