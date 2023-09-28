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Мощный взрыв произошёл ночью в Ташкенте — есть раненые
Мощный взрыв произошёл ночью в Ташкенте — есть раненые
В результате взрыва практически полностью уничтожен склад, расположенный в Сергелийском районе столице. 28.09.2023, Sputnik Узбекистан
2023-09-28T06:54+0500
2023-09-28T06:54+0500
2023-09-28T07:03+0500
узбекистан
ташкент
взрыв
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Ташкент, 28 сен — Sputnik. В ночь с 27 на 28 сентября, в 02.43 МЧС Узбекистана сообщило, что из-за сильной вспышки на одном из складов, в микрорайоне "Курувчилар" в Сергелийском районе произошел пожар.На место в 02.48 прибыли 16 пожарно-спасательных расчетов и 3 единицы спецтехники и в настоящее время тушат пожар. По данным МВД в результате взрыва практически полностью уничтожен склад, принадлежащий ООО "Интер Логистика". Пострадавших, количество которых уточняется, доставили в больницу. Информации о погибших пока не поступало. Известно, что взрыв повредил расположенные рядом здания.
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узбекистан, ташкент, взрыв
узбекистан, ташкент, взрыв
Мощный взрыв произошёл ночью в Ташкенте — есть раненые
06:54 28.09.2023 (обновлено: 07:03 28.09.2023)
В результате взрыва практически полностью уничтожен склад, расположенный в Сергелийском районе столице.
Ташкент, 28 сен — Sputnik. В ночь с 27 на 28 сентября, в 02.43 МЧС Узбекистана сообщило, что из-за сильной вспышки на одном из складов, в микрорайоне "Курувчилар" в Сергелийском районе произошел пожар.
На место в 02.48 прибыли 16 пожарно-спасательных расчетов и 3 единицы спецтехники и в настоящее время тушат пожар.
По данным МВД в результате взрыва практически полностью уничтожен склад, принадлежащий ООО "Интер Логистика". Пострадавших, количество которых уточняется, доставили в больницу. Информации о погибших пока не поступало. Известно, что взрыв повредил расположенные рядом здания.