https://uz.sputniknews.ru/20230928/vzryv-tashkent-aeroport-39382069.html

Взрыв в Ташкенте не повлиял на работу аэропорта

Взрыв в Ташкенте не повлиял на работу аэропорта

Международный аэропорт работает в штатном режиме

2023-09-28T07:16+0500

2023-09-28T07:16+0500

2023-09-28T07:59+0500

узбекистан

общество

аэропорт

взрыв

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ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. Взрыв в Ташкенте не повлиял на работу Международного аэропорта "Ташкент", сообщает пресс-служба UZBEKISTAN AIRPORTS.Напомним, 28-сентября в 02:43 в Сергелийском районе столицы на складе компании "Интер Логистик" произошел крупный взрыв. Об этом сообщило МЧС.

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