https://uz.sputniknews.ru/20230928/vzryv-tashkent-aeroport-39382069.html
Взрыв в Ташкенте не повлиял на работу аэропорта
Взрыв в Ташкенте не повлиял на работу аэропорта
Международный аэропорт работает в штатном режиме
2023-09-28T07:16+0500
2023-09-28T07:16+0500
2023-09-28T07:59+0500
узбекистан
общество
аэропорт
взрыв
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/06/15/36145701_0:129:3185:1921_1920x0_80_0_0_60c21744f3f31444a617c43653e82fa2.jpg
ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. Взрыв в Ташкенте не повлиял на работу Международного аэропорта "Ташкент", сообщает пресс-служба UZBEKISTAN AIRPORTS.Напомним, 28-сентября в 02:43 в Сергелийском районе столицы на складе компании "Интер Логистик" произошел крупный взрыв. Об этом сообщило МЧС.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/06/15/36145701_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_75ef9540e9e53a9cd3ca5770b528709e.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
аэропорт взрыв ташкент узбекистан общество
аэропорт взрыв ташкент узбекистан общество
Взрыв в Ташкенте не повлиял на работу аэропорта
07:16 28.09.2023 (обновлено: 07:59 28.09.2023)
Международный аэропорт работает в штатном режиме
ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. Взрыв в Ташкенте не повлиял на работу Международного аэропорта "Ташкент", сообщает пресс-служба UZBEKISTAN AIRPORTS.
"Произошедшее никак не повлияло на работу аэропорта столицы. Международный аэропорт "Ташкент" функционирует без ограничений в штатном режиме", — рассказали в пресс-службе UZBEKISTAN AIRPORTS.
Напомним, 28-сентября в 02:43 в Сергелийском районе столицы на складе компании "Интер Логистик" произошел крупный взрыв. Об этом сообщило МЧС.