https://uz.sputniknews.ru/20230928/vzryv-tashkent-postradavshiye-pitaniye-39404179.html

Для пострадавших от взрыва склада в Ташкенте организовали трехразовое питание

Для пострадавших от взрыва склада в Ташкенте организовали трехразовое питание

Пострадавшим бесплатно раздают еду и напитки, также они находятся под наблюдением врачей.

2023-09-28T13:28+0500

2023-09-28T13:28+0500

2023-09-28T13:28+0500

мощный взрыв на складе в ташкенте

узбекистан

ташкент

взрыв

взрыв

общество

пострадавшие

питание

видео

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/09/1c/39382998_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_9d95f167488a13380ac1b0c75cc049f9.jpg

ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. Для пострадавших при взрыве склада в Ташкенте, организовали трехразовое питание, сообщил хоким Сергелийского района Эльбек Шукуров.Глава районной администрации также добавил, что жители находятся под постоянным наблюдением медиков.В свою очередь, в пресс-службе хокимията Ташкента рассказали об отправке в район передвижных продуктовых ларьков.Напомним, что сегодня в 02.43 в Сергелийском районе столицы на складе компании "Интер Логистик" произошел крупный взрыв. В результате погиб один человек, пострадали 162.Самые последние новости, фото, видео смотрите в нашем Telegram-канале.

узбекистан

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан ташкент взрыв общество пострадавшие питание видео