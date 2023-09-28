https://uz.sputniknews.ru/20230928/vzryv-tashkent-postradavshiye-pitaniye-39404179.html
Для пострадавших от взрыва склада в Ташкенте организовали трехразовое питание
Для пострадавших от взрыва склада в Ташкенте организовали трехразовое питание
Пострадавшим бесплатно раздают еду и напитки, также они находятся под наблюдением врачей.
2023-09-28T13:28+0500
2023-09-28T13:28+0500
2023-09-28T13:28+0500
мощный взрыв на складе в ташкенте
узбекистан
ташкент
взрыв
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ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. Для пострадавших при взрыве склада в Ташкенте, организовали трехразовое питание, сообщил хоким Сергелийского района Эльбек Шукуров.Глава районной администрации также добавил, что жители находятся под постоянным наблюдением медиков.В свою очередь, в пресс-службе хокимията Ташкента рассказали об отправке в район передвижных продуктовых ларьков.Напомним, что сегодня в 02.43 в Сергелийском районе столицы на складе компании "Интер Логистик" произошел крупный взрыв. В результате погиб один человек, пострадали 162.Самые последние новости, фото, видео смотрите в нашем Telegram-канале.
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узбекистан ташкент взрыв общество пострадавшие питание видео
узбекистан ташкент взрыв общество пострадавшие питание видео
Для пострадавших от взрыва склада в Ташкенте организовали трехразовое питание
Пострадавшим бесплатно раздают еду и напитки, также они находятся под наблюдением врачей.
ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik
. Для пострадавших при взрыве склада в Ташкенте, организовали трехразовое питание, сообщил
хоким Сергелийского района Эльбек Шукуров.
Глава районной администрации также добавил, что жители находятся под постоянным наблюдением медиков.
В свою очередь, в пресс-службе хокимията Ташкента рассказали об отправке в район передвижных продуктовых ларьков.
Напомним, что сегодня в 02.43 в Сергелийском районе столицы на складе компании "Интер Логистик" произошел крупный взрыв. В результате погиб один человек, пострадали 162.
Самые последние новости, фото, видео смотрите в нашем Telegram-канале.