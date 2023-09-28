https://uz.sputniknews.ru/20230928/vzryv-tashkent-sp-ooo-interlogistics-39400850.html

Что известно о компании, на складе которой произошел взрыв в Ташкенте

Что известно о компании, на складе которой произошел взрыв в Ташкенте

В результате взрыва и пожара ущерб нанесён складским помещениям на территории в 18 га.

2023-09-28T12:20+0500

2023-09-28T12:20+0500

2023-09-28T12:30+0500

мощный взрыв на складе в ташкенте

узбекистан

ташкент

общество

взрыв

сергелийский район

пожар

компания

мчс узбекистана

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ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. Компания СП ООО “INTERLOGISTICS” сдавала в аренду складские помещения, сообщил прибывший на место происшествия хоким Сергелийского района Эльбек Шукуров.По его словам, в настоящее время устанавливают личности арендаторов. Уже известно, что ущерб нанесен складским помещениям на площади в 18 га.Что еще известно о СП ООО “INTERLOGISTICS”Согласно данным из открытого источника, комплекс начал свою работу в марте 2017 года на базе вновь созданной компании СП OOO INTERLOGISTICS. Логистическому комплексу присвоено фирменное название Международный центр логистики — "United Cargo Center" (UCC). Директор — Саитдинов Ф.Ф.Комплекс оказывает весь спектр логистических услуг, связанных с приемом, хранением, таможенным оформлением и отправкой грузов, и расположен по адресу: Узбекистан, г. Ташкент, Сергелийский район, массив Курувчи, ул. Хонабод, дом № 3.На территории логистического центра функционирует крытый таможенный склад площадью 5 400 кв. м и имеются открытые площадки под таможенным режимом, одна из которых находится на территории склада-навеса, а вторая — на контейнерной площадке. Это позволяет принимать контейнеры, а также крупногабаритные и тяжеловесные грузы непосредственно в зоне таможенного контроля.В телефонном разговоре представитель компании рассказала Sputnik, что пострадавших и жертв на территории комплекса нет.В свою очередь, представитель МЧС сообщил Sputnik, что пожарные расчеты ведут работы на месте происшествия, и однозначного ответа о причинах крупного пожара пока нет. Специальные лаборатории МЧС изучают первые полученные данные. Дополнительную информацию ведомство предоставит позже.Напомним, что сегодня в 02.43 в Сергелийском районе столицы на складе компании "Интер Логистик" произошел крупный взрыв. Об этом сообщило МЧС. Самые последние новости, фото, видео смотрите в нашем Telegram-канале.

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