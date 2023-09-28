https://uz.sputniknews.ru/20230928/vzryv-tashkent-video-semka-samolet-39384997.html

Появилось видео взрыва в Ташкенте, снятое с самолета

Появилось видео взрыва в Ташкенте, снятое с самолета

В социальных сетях появилось видео мощного взрыва в Ташкенте, снятое одним из пассажиров самолета.

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2023-09-28T10:31+0500

узбекистан

ташкент

взрыв

общество

происшествия

видео

самолет

мощный взрыв на складе в ташкенте

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ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. Пассажир взлетающего самолета снял на видео момент взрыва в Сергелийском районе Ташкента. На кадрах видно, как распространяется огонь вокруг эпицентра. Напомним, что сегодня в 02.43 в Сергелийском районе столицы на складе компании "Интер Логистик" произошел крупный взрыв. Об этом сообщило МЧС."Произошедшее никак не повлияло на работу аэропорта столицы. Международный аэропорт "Ташкент" функционирует без ограничений в штатном режиме", — рассказали в пресс-службе Uzbekistan Airports.Самые последние новости, фото, видео смотрите в нашем Telegram-канале.

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