Ханчжоу-2022: Очередная медаль сборной Узбекистана
11:06 28.09.2023 (обновлено: 11:40 28.09.2023)
© пресс-служба Национального олимпийского комитета Член сборной Узбекистана Владимир Свечников во время выступления на Азиатских играх в Ханчжоу
© пресс-служба Национального олимпийского комитета
Бронзу в копилку сборной принес стрелок Владимир Свечников
ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. Сборная команда Узбекистана завоевала еще одну медаль, сообщает Национальный олимпийский комитет республики.
Бронзу в копилку сборной принес стрелок Владимир Свечников.
"В стрельбе на счету делегации Узбекистана еще одна медаль. Владимир Свечников завоевал бронзовую награду в программе стрельбы из пневматического пистолета на 10 метров", — говорится в сообщении.
Между тем узбекский пловец Элдорбек Усмонов пробился в финал состязаний. В квалификации на 50 метров баттерфляем он занял второе место с результатом 23,54 секунды.
Таэквондистка Светлана Осипова, выступающая в весовой категории свыше 67 кг, прошла в полуфинал. В четвертьфинале она одолела Анахиту Тавакколи из Ирана со счетом 2:1.
Всего узбекские спортсмены сегодня примут участие в состязаниях по 13 видам спорта: боксу, хоккею на траве, велотреку, таэквондо, спортивной гимнастике, киберспорту, плаванию, стрельбе, футболу, водному поло, настольному и большому теннису, фехтованию. Сегодня выступят Хасанбой Дусматов, Асадхуджа Муйдинжуджаев, Оксана Чусовитина, Светлана Осипова, Ольга Забелинская. Олимпийская сборная Узбекистана по футболу будет бороться за выход в 1/4 финала со сборной Индонезии.