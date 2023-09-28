https://uz.sputniknews.ru/20230928/xanchjou-2022-medal-sbornaya-uzbekistana-39394310.html

Ханчжоу-2022: Очередная медаль сборной Узбекистана

Ханчжоу-2022: Очередная медаль сборной Узбекистана

"Бронзу" в копилку сборной принес стрелок Владимир Свечников

2023-09-28T11:06+0500

2023-09-28T11:06+0500

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спорт

азиатские игры

китай

узбекистан

стрельба

медаль

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ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. Сборная команда Узбекистана завоевала еще одну медаль, сообщает Национальный олимпийский комитет республики.Бронзу в копилку сборной принес стрелок Владимир Свечников.Между тем узбекский пловец Элдорбек Усмонов пробился в финал состязаний. В квалификации на 50 метров баттерфляем он занял второе место с результатом 23,54 секунды.Таэквондистка Светлана Осипова, выступающая в весовой категории свыше 67 кг, прошла в полуфинал. В четвертьфинале она одолела Анахиту Тавакколи из Ирана со счетом 2:1.Всего узбекские спортсмены сегодня примут участие в состязаниях по 13 видам спорта: боксу, хоккею на траве, велотреку, таэквондо, спортивной гимнастике, киберспорту, плаванию, стрельбе, футболу, водному поло, настольному и большому теннису, фехтованию. Сегодня выступят Хасанбой Дусматов, Асадхуджа Муйдинжуджаев, Оксана Чусовитина, Светлана Осипова, Ольга Забелинская. Олимпийская сборная Узбекистана по футболу будет бороться за выход в 1/4 финала со сборной Индонезии.

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