https://uz.sputniknews.ru/20230929/gensek-unwto-turizm-uzbekistan-39457458.html

Генсек UNWTO призвал туристов посетить Узбекистан

Генсек UNWTO призвал туристов посетить Узбекистан

О привлекательности республики глава Всемирной туристической организации сделал во время своего выступления в рамках международной конференции в Эр-Рияде.

2023-09-29T18:07+0500

2023-09-29T18:07+0500

2023-09-29T18:34+0500

узбекистан

туризм

unwto

конференция

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ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. Генеральный секретарь Всемирной туристической организации (UNWTO) Зураб Пололикашвили пригласил всех желающих отправится в путешествие по Узбекистану, заявив, что республика является новым привлекательным туристическим направлением. Об этом сообщает пресс-служба Узбектуризма.В своей речи на международной конференции "Всемирный День туризма 2023. Туризм и зеленые инвестиции", которая прошла в Эр-Рияде, Зураб Пололикашвили призвал глав делегаций государств-членов UNWTO активно участвовать в мероприятии Генеральной Ассамблеи, которая пройдет Самарканде 16-20 октября текущего года.Делегация Узбекистана провела презентацию туристического потенциала страны и ознакомила представителей стран-членов ЮНВТО с реформами в туристической сфере Узбекистана. Кроме того, узбекская делегация подробно рассказала о процессах подготовки к 25-й сессии Генеральной Ассамблеи.В конференции приняли участие более 500 делегатов стран-членов UNWTO, в том числе более 50 министров туризма, главы иностранных туристических администраций, представители международных организаций и эксперты отрасли.В рамках мероприятия участники обсуждали инвестиции в экологию и человеческий капитал, новые туристические направления, устойчивый туризм, образование в этой области, инновации и гендерные вопросы.По итогам форума достигнута договоренность о проведении Всемирного дня туризма в 2024 году в Грузии.

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