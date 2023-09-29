https://uz.sputniknews.ru/20230929/lidery-tsa-vstretilis-s-prezidentom-germanii-39458590.html
Лидеры ЦА встретились с президентом Германии
Лидеры ЦА встретились с президентом Германии
В ходе саммита главы государств обсудили укрепление и расширение сотрудничества в разных сферах.
2023-09-29T18:42+0500
2023-09-29T18:42+0500
2023-09-29T18:52+0500
узбекистан
берлин
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встреча
центральная азия
шавкат мирзиёев
касым-жомарт токаев
садыр жапаров
эмомали рахмон
гурбангулы бердымухамедов
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ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев принял участие во встрече лидеров стран Центральной Азии с главой Германии Франком-Вальтером Шнайнмайером, сообщает пресс-служба узбекского президента.На саммите в Берлине присутствовали также президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и Национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.Стороны обсудили вопросы укрепления и расширения сотрудничества в торгово-экономической, транспортной и культурно-гуманитарной сферах.В ходе своего выступления Шавкат Мирзиёев уделил особое внимание перспективам взаимодействия Центральной Азии с Германией.Федеральный президент Германии поздравил Шавката Мирзиёева с успешным проведением выставки культурно-исторического наследия в галерее Джеймса Симона в Берлине. За несколько месяцев выставку посетили более 200 тысяч человек.
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узбекистан берлин германия визит саммит центральная азия германия франк-вальтер штайнмайер шавкат мирзиёев касым-жомарт токаев садыр жапаров эмомали рахмон гурбангулы бердымухамедов
узбекистан берлин германия визит саммит центральная азия германия франк-вальтер штайнмайер шавкат мирзиёев касым-жомарт токаев садыр жапаров эмомали рахмон гурбангулы бердымухамедов
Лидеры ЦА встретились с президентом Германии
18:42 29.09.2023 (обновлено: 18:52 29.09.2023)
В ходе саммита главы государств обсудили укрепление и расширение сотрудничества в разных сферах.
ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik.
Президент Шавкат Мирзиёев принял участие во встрече лидеров стран Центральной Азии с главой Германии Франком-Вальтером Шнайнмайером, сообщает
пресс-служба узбекского президента.
На саммите в Берлине присутствовали также президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и Национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.
Стороны обсудили вопросы укрепления и расширения сотрудничества в торгово-экономической, транспортной и культурно-гуманитарной сферах.
"Состоялся также обмен мнениями по актуальным аспектам обеспечения региональной безопасности и устойчивого развития, в том числе в рамках программ Европейского Союза", - уточнили в пресс-службе.
В ходе своего выступления Шавкат Мирзиёев уделил особое внимание перспективам взаимодействия Центральной Азии с Германией.
"Особое внимание уделено приоритетным направлениям практического партнёрства, прежде всего в области высоких технологий и инновационного развития, транспортных коммуникаций, "зеленой" энергетики, профессионального образования, активных культурных и академических обменов", - сообщает пресс-служба.
Федеральный президент Германии поздравил Шавката Мирзиёева с успешным проведением выставки культурно-исторического наследия в галерее Джеймса Симона в Берлине. За несколько месяцев выставку посетили более 200 тысяч человек.