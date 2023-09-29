https://uz.sputniknews.ru/20230929/lidery-tsa-vstretilis-s-prezidentom-germanii-39458590.html

Лидеры ЦА встретились с президентом Германии

Лидеры ЦА встретились с президентом Германии

В ходе саммита главы государств обсудили укрепление и расширение сотрудничества в разных сферах.

2023-09-29T18:42+0500

2023-09-29T18:42+0500

2023-09-29T18:52+0500

узбекистан

берлин

германия

встреча

центральная азия

шавкат мирзиёев

касым-жомарт токаев

садыр жапаров

эмомали рахмон

гурбангулы бердымухамедов

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ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев принял участие во встрече лидеров стран Центральной Азии с главой Германии Франком-Вальтером Шнайнмайером, сообщает пресс-служба узбекского президента.На саммите в Берлине присутствовали также президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и Национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.Стороны обсудили вопросы укрепления и расширения сотрудничества в торгово-экономической, транспортной и культурно-гуманитарной сферах.В ходе своего выступления Шавкат Мирзиёев уделил особое внимание перспективам взаимодействия Центральной Азии с Германией.Федеральный президент Германии поздравил Шавката Мирзиёева с успешным проведением выставки культурно-исторического наследия в галерее Джеймса Симона в Берлине. За несколько месяцев выставку посетили более 200 тысяч человек.

узбекистан

берлин

германия

центральная азия

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