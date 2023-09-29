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https://uz.sputniknews.ru/20230929/ofitsialnyy-kurs-valyut-uzbekistan-oktyabr-2023-39453412.html
Доллар продолжает расти — официальный курс валют в Узбекистане на 3 октября
Доллар продолжает расти — официальный курс валют в Узбекистане на 3 октября
Центральный банк Узбекистана установил с 3 октября новые курсы иностранных валют по отношению к суму.
2023-09-29T16:36+0500
2023-09-29T17:35+0500
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. Курс доллара составил 12 200,12 сумов (+25,05), евро — 12 949,21 сумов (+117,90), рубля — 125,40 сумов (-0,02), а китайского юаня — 1 670,91 сумов (+4,05), сообщает ЦБ страны.
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узбекистан курс валют курс валюты курс доллара и евро к суму в узбекистане экономика доллары евро рубль китайский юань
узбекистан курс валют курс валюты курс доллара и евро к суму в узбекистане экономика доллары евро рубль китайский юань

Доллар продолжает расти — официальный курс валют в Узбекистане на 3 октября

16:36 29.09.2023 (обновлено: 17:35 29.09.2023)
© Sputnik/Abdubakir YunusovСумовые и долларовые купюры. Иллюстративное фото
Сумовые и долларовые купюры. Иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.09.2023
© Sputnik/Abdubakir Yunusov
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Центральный банк Узбекистана установил с 3 октября новые курсы иностранных валют по отношению к суму.
ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. Курс доллара составил 12 200,12 сумов (+25,05), евро — 12 949,21 сумов (+117,90), рубля — 125,40 сумов (-0,02), а китайского юаня — 1 670,91 сумов (+4,05), сообщает ЦБ страны.
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