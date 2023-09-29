https://uz.sputniknews.ru/20230929/ofitsialnyy-kurs-valyut-uzbekistan-oktyabr-2023-39453412.html

Доллар продолжает расти — официальный курс валют в Узбекистане на 3 октября

Доллар продолжает расти — официальный курс валют в Узбекистане на 3 октября

Центральный банк Узбекистана установил с 3 октября новые курсы иностранных валют по отношению к суму.

2023-09-29T16:36+0500

2023-09-29T16:36+0500

2023-09-29T17:35+0500

узбекистан

курс валют

курс доллара и евро к суму в узбекистане

курс валюты

экономика

доллары

евро

рубль

китайский юань

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/0c/36808375_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7ee368710e0e7381892c46c67abb7498.jpg

ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. Курс доллара составил 12 200,12 сумов (+25,05), евро — 12 949,21 сумов (+117,90), рубля — 125,40 сумов (-0,02), а китайского юаня — 1 670,91 сумов (+4,05), сообщает ЦБ страны.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан курс валют курс валюты курс доллара и евро к суму в узбекистане экономика доллары евро рубль китайский юань