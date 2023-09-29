Доллар продолжает расти — официальный курс валют в Узбекистане на 3 октября
16:36 29.09.2023 (обновлено: 17:35 29.09.2023)
© Sputnik/Abdubakir YunusovСумовые и долларовые купюры. Иллюстративное фото
© Sputnik/Abdubakir Yunusov
Центральный банк Узбекистана установил с 3 октября новые курсы иностранных валют по отношению к суму.
ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. Курс доллара составил 12 200,12 сумов (+25,05), евро — 12 949,21 сумов (+117,90), рубля — 125,40 сумов (-0,02), а китайского юаня — 1 670,91 сумов (+4,05), сообщает ЦБ страны.