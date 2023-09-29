https://uz.sputniknews.ru/20230929/pogoda-tashkent-29-sentyabr-2023-39406188.html

Немного прохладнее — погода в Ташкенте на 29 сентября

Немного прохладнее — погода в Ташкенте на 29 сентября

Синоптики рассказали о погоде в столице Узбекистана в пятницу.

2023-09-29T05:07+0500

2023-09-29T05:07+0500

2023-09-29T05:07+0500

узбекистан

ташкент

погода в ташкенте

погода

прогноз погоды

прогноз

прогноз погоды в ташкенте

узгидромет

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/0b/1e/30380835_0:0:3066:1725_1920x0_80_0_0_6ee7f2b6fa0c8852879d1b92cfa323c3.png

ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. Сегодня в Ташкенте ожидается небольшая, временами переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 13-15 градусов тепла, днем +24-26.

узбекистан

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан ташкент погода в ташкенте прогноз прогноз погоды в ташкенте общество узгидромет