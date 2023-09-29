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Немного прохладнее — погода в Ташкенте на 29 сентября
Немного прохладнее — погода в Ташкенте на 29 сентября
Синоптики рассказали о погоде в столице Узбекистана в пятницу.
2023-09-29T05:07+0500
2023-09-29T05:07+0500
2023-09-29T05:07+0500
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ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. Сегодня в Ташкенте ожидается небольшая, временами переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 13-15 градусов тепла, днем +24-26.
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узбекистан ташкент погода в ташкенте прогноз прогноз погоды в ташкенте общество узгидромет
Немного прохладнее — погода в Ташкенте на 29 сентября
Синоптики рассказали о погоде в столице Узбекистана в пятницу.
ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. Сегодня в Ташкенте ожидается небольшая, временами переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.
Ветер восточный, 3-8 м/с.
Температура ночью 13-15 градусов тепла, днем +24-26.