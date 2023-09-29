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Местами ветрено и дождливо — погода в Узбекистане на 30 сентября

Местами ветрено и дождливо — погода в Узбекистане на 30 сентября

Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей и гостей республики в субботу.

2023-09-29T15:38+0500

2023-09-29T15:38+0500

2023-09-29T16:16+0500

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ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. Завтра на большей части территории Узбекистана будет небольшая, местами переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.Небольшой дождь в первой половине дня возможен местами в Ташкентской, Андижанской, Наманганской и Ферганской областях. Более интенсивные осадки прогнозируют местами в горных и предгорных районах.Там же будут самые низкие ночные температуры — 7-12 градусов выше нуля. Теплее всего ночью будет в Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях — до +17 градусов.В большинстве регионов ветер западный, 7-12 м/с, возможно его усиление до 13-18м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. В Андижанской, Наманганской и Ферганской областях ветер восточный, 5-10 м/с.Температура воздуха днем:

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