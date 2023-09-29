https://uz.sputniknews.ru/20230929/pogoda-uzbekistan-30-sentyabr-2023-39447386.html
Местами ветрено и дождливо — погода в Узбекистане на 30 сентября
Местами ветрено и дождливо — погода в Узбекистане на 30 сентября
Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей и гостей республики в субботу.
2023-09-29T15:38+0500
2023-09-29T15:38+0500
2023-09-29T16:16+0500
узбекистан
погода
погода в узбекистане
прогноз
прогноз погоды по узбекистану
узгидромет
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/06/15/36169198_0:29:1920:1109_1920x0_80_0_0_9bdbe77a9635dfd00a0078d02543b01f.jpg
ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. Завтра на большей части территории Узбекистана будет небольшая, местами переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.Небольшой дождь в первой половине дня возможен местами в Ташкентской, Андижанской, Наманганской и Ферганской областях. Более интенсивные осадки прогнозируют местами в горных и предгорных районах.Там же будут самые низкие ночные температуры — 7-12 градусов выше нуля. Теплее всего ночью будет в Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях — до +17 градусов.В большинстве регионов ветер западный, 7-12 м/с, возможно его усиление до 13-18м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. В Андижанской, Наманганской и Ферганской областях ветер восточный, 5-10 м/с.Температура воздуха днем:
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/06/15/36169198_0:0:1528:1146_1920x0_80_0_0_64e65d36fd3a620d54689236c814ea33.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан погода прогноз погода в узбекистане прогноз погоды по узбекистану узгидромет общество
узбекистан погода прогноз погода в узбекистане прогноз погоды по узбекистану узгидромет общество
Местами ветрено и дождливо — погода в Узбекистане на 30 сентября
15:38 29.09.2023 (обновлено: 16:16 29.09.2023)
Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей и гостей республики в субботу.
ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik.
Завтра на большей части территории Узбекистана будет небольшая, местами переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.
Небольшой дождь в первой половине дня возможен местами в Ташкентской, Андижанской, Наманганской и Ферганской областях. Более интенсивные осадки прогнозируют местами в горных и предгорных районах.
Там же будут самые низкие ночные температуры — 7-12 градусов выше нуля. Теплее всего ночью будет в Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях — до +17 градусов.
В большинстве регионов ветер западный, 7-12 м/с, возможно его усиление до 13-18м/с, в отдельных районах с пыльным поземком.
В Андижанской, Наманганской и Ферганской областях ветер восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха днем:
Каракалпакстан, Хорезмская, Андижанская, Наманганская, Ферганская области — 20-25 градусов тепла;
Бухарская, Навоийская, Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области — 23-28 градусов тепла;
Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская области — 21-26 градусов тепла;
предгорные и горные районы республики — 13-18 градусов тепла.