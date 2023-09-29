https://uz.sputniknews.ru/20230929/tamojennaya-poshlina-tovar-vzryv-na-sklade-tashkent-39457100.html

Облагается ли таможенной пошлиной товар, поврежденный при взрыве на складе в Ташкенте

Облагается ли таможенной пошлиной товар, поврежденный при взрыве на складе в Ташкенте

Таможенный комитет работает с предпринимателями, чьи товары пострадали в результате пожара.

2023-09-29T20:01+0500

2023-09-29T20:01+0500

2023-09-29T20:01+0500

мощный взрыв на складе в ташкенте

узбекистан

ташкент

склад

взрыв

таможня

пошлина

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ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. Таможенные сборы не за товары, пришедшие в полную негодность во время ЧП в Сергелийском районе, взыматься не будут. Об этом сообщил главный инспектор пресс-службы Таможенного комитета Хусан Тангриев в своем Telegram-канале.При Таможенном комитете создана специальная рабочая группа, которая проводит полную инвентаризацию сгоревшего склада, где находились товары под таможенным контролем.То есть, сотрудники таможни и МСЧ совместно проведут оценку ущерба и оформят документы на поврежденный товар. Затем, согласно этим документам, товар пройдет таможенное оформление так, словно уже был ввезен в страну в поврежденном виде.Однако, если товар окажется полностью непригоден для дальнейшего использования, то меры экономической политики к этому товару применяться не будут.

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