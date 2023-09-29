https://uz.sputniknews.ru/20230929/tamojennaya-poshlina-tovar-vzryv-na-sklade-tashkent-39457100.html
Облагается ли таможенной пошлиной товар, поврежденный при взрыве на складе в Ташкенте
Облагается ли таможенной пошлиной товар, поврежденный при взрыве на складе в Ташкенте
Таможенный комитет работает с предпринимателями, чьи товары пострадали в результате пожара.
2023-09-29T20:01+0500
2023-09-29T20:01+0500
2023-09-29T20:01+0500
мощный взрыв на складе в ташкенте
узбекистан
ташкент
склад
взрыв
таможня
пошлина
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ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. Таможенные сборы не за товары, пришедшие в полную негодность во время ЧП в Сергелийском районе, взыматься не будут. Об этом сообщил главный инспектор пресс-службы Таможенного комитета Хусан Тангриев в своем Telegram-канале.При Таможенном комитете создана специальная рабочая группа, которая проводит полную инвентаризацию сгоревшего склада, где находились товары под таможенным контролем.То есть, сотрудники таможни и МСЧ совместно проведут оценку ущерба и оформят документы на поврежденный товар. Затем, согласно этим документам, товар пройдет таможенное оформление так, словно уже был ввезен в страну в поврежденном виде.Однако, если товар окажется полностью непригоден для дальнейшего использования, то меры экономической политики к этому товару применяться не будут.
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узбекистан ташкент склад сергелийский район взрыв пожар поврежденный товар таможенный комитет
узбекистан ташкент склад сергелийский район взрыв пожар поврежденный товар таможенный комитет
Облагается ли таможенной пошлиной товар, поврежденный при взрыве на складе в Ташкенте
Таможенный комитет работает с предпринимателями, чьи товары пострадали в результате пожара.
ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik
. Таможенные сборы не за товары, пришедшие в полную негодность во время ЧП в Сергелийском районе, взыматься не будут. Об этом сообщил главный инспектор пресс-службы Таможенного комитета Хусан Тангриев в своем Telegram-канале
.
При Таможенном комитете создана специальная рабочая группа, которая проводит полную инвентаризацию сгоревшего склада, где находились товары под таможенным контролем.
"Товар, пришедший в негодность, испорченный или поврежденный вследствие аварии или действия непреодолимой силы в период его нахождения под таможенным режимом таможенного склада, подлежит помещению под выбранный уполномоченным лицом таможенный режим, как если бы он был ввезен на таможенную территорию в этом состоянии. Указанные обстоятельства должны быть подтверждены уполномоченным лицом и компетентным государственным органом", - говорится в сообщении.
То есть, сотрудники таможни и МСЧ совместно проведут оценку ущерба и оформят документы на поврежденный товар. Затем, согласно этим документам, товар пройдет таможенное оформление так, словно уже был ввезен в страну в поврежденном виде.
Однако, если товар окажется полностью непригоден для дальнейшего использования, то меры экономической политики к этому товару применяться не будут.