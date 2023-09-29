https://uz.sputniknews.ru/20230929/tashkent-avtobus-stolb-avariya-39449345.html
В Ташкенте автобус врезался в бетонный столб
В Ташкенте автобус врезался в бетонный столб
ДТП произошло в Мирабадском районе столицы по вине легкового автомобиля, пострадавших нет.
2023-09-29T16:25+0500
2023-09-29T16:25+0500
2023-09-29T16:30+0500
происшествия
ташкент
автобус
дтп
мирабадский район
автомобиль
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ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. Накануне в Мирабадском районе Ташкента произошло ДТП с участием пассажирского автобуса SAZ LE60, следовавшего по маршруту № 185 "Массив Куйлюк-1 — махалля Баркамол", сообщает пресс-служба Ташшахартрансхизмат.Дорожно-транспортное происшествие произошло по вине легкового автомобиля, который "подрезал" автобус. В результате тот выехал на бетонный разделитель и врезался в столб. На момент аварии в салоне автобуса не было пассажиров, поэтому в ДТП никто не пострадал. Автобус получил технические повреждения. По данному факту сотрудники УБДД ГУВД Ташкента проводят следственные мероприятия.
ташкент
мирабадский район
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происшествия ташкент автобус дтп легковой автомобиль мирабадский район
происшествия ташкент автобус дтп легковой автомобиль мирабадский район
В Ташкенте автобус врезался в бетонный столб
16:25 29.09.2023 (обновлено: 16:30 29.09.2023)
ДТП произошло в Мирабадском районе столицы, пострадавших нет.
ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik.
Накануне в Мирабадском районе Ташкента произошло ДТП с участием пассажирского автобуса SAZ LE60, следовавшего по маршруту № 185 "Массив Куйлюк-1 — махалля Баркамол", сообщает пресс-служба
Ташшахартрансхизмат.
Дорожно-транспортное происшествие произошло по вине легкового автомобиля, который "подрезал" автобус. В результате тот выехал на бетонный разделитель и врезался в столб.
На момент аварии в салоне автобуса не было пассажиров, поэтому в ДТП никто не пострадал. Автобус получил технические повреждения.
По данному факту сотрудники УБДД ГУВД Ташкента проводят
следственные мероприятия.