https://uz.sputniknews.ru/20230929/tashkent-gaz-otklyucheniye-29-sentyabr-2023-39431508.html

Где в Ташкенте сегодня не будет газа — локации

Где в Ташкенте сегодня не будет газа — локации

29 сентября подачу газа временно ограничат для потребителей одного районов столицы Узбекистана из-за ремонтных работ.

2023-09-29T09:56+0500

2023-09-29T09:56+0500

2023-09-29T09:56+0500

узбекистан

газ

ташкент

график отключений газа

общество

район

махалля

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ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. Сегодня в Янгихаётском и Мирзо-Улугбекском районах Ташкента временно отключат газ, сообщает “Худудгазтаъминот”.Причина — проведение ремонтно-наладочных работ в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону.Подачу газа приостановили с 10.00 до 18.00.Янгихаётский район:махалли "Чоштепа", "Хушнуд", "Эркин хаёт" и "Олчазор";2 920 жилых домов;25 оптовых потребителей.Мирзо-Улугбекский район:махалли "А.Югнаки", "Хумоюн", массивы ТТЗ-1,2,4, махалли "Бешкапа", "Султония", "Мунаввар кори", "Гулрайхон", "Геофизика" и "Темурийлар";13 341 жилой дом;7 оптовых потребителей;3 автомобильные газонаполнительные компрессорные станции.

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