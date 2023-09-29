https://uz.sputniknews.ru/20230929/tashkent-gaz-otklyucheniye-29-sentyabr-2023-39431508.html
Где в Ташкенте сегодня не будет газа — локации
Где в Ташкенте сегодня не будет газа — локации
29 сентября подачу газа временно ограничат для потребителей одного районов столицы Узбекистана из-за ремонтных работ.
2023-09-29T09:56+0500
2023-09-29T09:56+0500
2023-09-29T09:56+0500
узбекистан
газ
ташкент
график отключений газа
общество
район
махалля
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ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. Сегодня в Янгихаётском и Мирзо-Улугбекском районах Ташкента временно отключат газ, сообщает “Худудгазтаъминот”.Причина — проведение ремонтно-наладочных работ в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону.Подачу газа приостановили с 10.00 до 18.00.Янгихаётский район:махалли "Чоштепа", "Хушнуд", "Эркин хаёт" и "Олчазор";2 920 жилых домов;25 оптовых потребителей.Мирзо-Улугбекский район:махалли "А.Югнаки", "Хумоюн", массивы ТТЗ-1,2,4, махалли "Бешкапа", "Султония", "Мунаввар кори", "Гулрайхон", "Геофизика" и "Темурийлар";13 341 жилой дом;7 оптовых потребителей;3 автомобильные газонаполнительные компрессорные станции.
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узбекистан газ отключение общество район махалля график отключений газа
узбекистан газ отключение общество район махалля график отключений газа
Где в Ташкенте сегодня не будет газа — локации
29 сентября подачу газа временно ограничат для потребителей двух районов столицы Узбекистана из-за ремонтных работ.
ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik.
Сегодня в Янгихаётском и Мирзо-Улугбекском районах Ташкента временно отключат газ, сообщает “Худудгазтаъминот”.
Причина — проведение ремонтно-наладочных работ в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону.
Подачу газа приостановили с 10.00 до 18.00.
махалли "Чоштепа", "Хушнуд", "Эркин хаёт" и "Олчазор";
махалли "А.Югнаки", "Хумоюн", массивы ТТЗ-1,2,4, махалли "Бешкапа", "Султония", "Мунаввар кори", "Гулрайхон", "Геофизика" и "Темурийлар";
3 автомобильные газонаполнительные компрессорные станции.