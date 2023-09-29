https://uz.sputniknews.ru/20230929/tashkent-svet-otklyucheniye-29-sentyabr-2023-39430824.html
Где в Ташкенте сегодня отключат свет — адреса
Где в Ташкенте сегодня отключат свет — адреса
29 сентября без электричества частично останутся жители двух районов. Специалисты проведут плановые ремонтные работы в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону.
2023-09-29T09:06+0500
2023-09-29T09:06+0500
2023-09-29T09:06+0500
узбекистан
ташкент
отключение света
график отключения электричества
ремонт
махалля
район
общество
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ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. Сегодня в Учтепинском и Бектемирском районах столицы Узбекистана частично отключат свет, сообщает пресс-служба ташкентского городского филиала АО "Региональные электрические сети".Цель отключения — обеспечение качественной и стабильной подачи электроэнергии потребителям, предотвращение аварийных ситуаций в электросетях, а также подготовка к осенне-зимнему сезону.В связи с ремонтными работами подачу электроэнергии временно приостановят по следующим адресам:В сообщении также указано, что ремонтные работы на этих участках могут завершить раньше запланированного времени.
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узбекистан ташкент свет отключение света ремонт район махалля график отключений электричества
узбекистан ташкент свет отключение света ремонт район махалля график отключений электричества
Где в Ташкенте сегодня отключат свет — адреса
29 сентября без электричества частично останутся жители двух районов. Специалисты проведут плановые ремонтные работы в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону.
ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik.
Сегодня в Учтепинском и Бектемирском районах столицы Узбекистана частично отключат свет, сообщает пресс-служба
ташкентского городского филиала АО "Региональные электрические сети".
Цель отключения — обеспечение качественной и стабильной подачи электроэнергии потребителям, предотвращение аварийных ситуаций в электросетях, а также подготовка к осенне-зимнему сезону.
В связи с ремонтными работами подачу электроэнергии временно приостановят по следующим адресам:
Учтепинский район: с 9.00 до 17.00 — на некоторых улицах махалли “Богичинор”;
Бектемирский район: с 9.00 до 17.00 — на некоторых улицах махалли "Гулбог".
В сообщении также указано, что ремонтные работы на этих участках могут завершить раньше запланированного времени.