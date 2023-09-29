В Ташкенте стартовал Международный кинофестиваль
21:15 29.09.2023 (обновлено: 21:50 29.09.2023)
Эксклюзив
В XV Международном фестивале "Жемчужина шелкового пути" участвуют более 300 гостей из 52 стран мира.
В Ташкенте стартовал XV Международный фестиваль "Жемчужина шелкового пути". В нем участвуют более 300 гостей из 52 стран мира, сообщает корреспондент Sputnik.
По красной дорожке на церемонии открытия прошли гости фестиваля, конкурсанты, а также делегации стран - участниц. В их числе Елизавета Боярская, Джаник Файзиев, Фархад Махмудов а также Рано Шодиева, Дильноза Кубаева и другие.
© Sputnik/Элина БекназароваЦеремония открытия Ташкентского международного кинофестиваля "Жемчужина шелкового пути"
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© Sputnik/Элина Бекназарова
Церемония открытия Ташкентского международного кинофестиваля "Жемчужина шелкового пути"
© Sputnik/Элина БекназароваЦеремония открытия Ташкентского международного кинофестиваля "Жемчужина шелкового пути"
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© Sputnik/Элина Бекназарова
Церемония открытия Ташкентского международного кинофестиваля "Жемчужина шелкового пути"
© Sputnik/Элина БекназароваЦеремония открытия Ташкентского международного кинофестиваля "Жемчужина шелкового пути"
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© Sputnik/Элина Бекназарова
Церемония открытия Ташкентского международного кинофестиваля "Жемчужина шелкового пути"
© Sputnik/Элина БекназароваЦеремония открытия Ташкентского международного кинофестиваля "Жемчужина шелкового пути"
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© Sputnik/Элина Бекназарова
Церемония открытия Ташкентского международного кинофестиваля "Жемчужина шелкового пути"
© Sputnik/Элина БекназароваЦеремония открытия Ташкентского международного кинофестиваля "Жемчужина шелкового пути"
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© Sputnik/Элина Бекназарова
Церемония открытия Ташкентского международного кинофестиваля "Жемчужина шелкового пути"
© Sputnik/Элина БекназароваЦеремония открытия Ташкентского международного кинофестиваля "Жемчужина шелкового пути"
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© Sputnik/Элина Бекназарова
Церемония открытия Ташкентского международного кинофестиваля "Жемчужина шелкового пути"
© Sputnik/Элина БекназароваЦеремония открытия Ташкентского международного кинофестиваля "Жемчужина шелкового пути"
7/11
© Sputnik/Элина Бекназарова
Церемония открытия Ташкентского международного кинофестиваля "Жемчужина шелкового пути"
© Sputnik/Элина БекназароваЦеремония открытия Ташкентского международного кинофестиваля "Жемчужина шелкового пути"
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© Sputnik/Элина Бекназарова
Церемония открытия Ташкентского международного кинофестиваля "Жемчужина шелкового пути"
© Sputnik/Элина БекназароваЦеремония открытия Ташкентского международного кинофестиваля "Жемчужина шелкового пути"
9/11
© Sputnik/Элина Бекназарова
Церемония открытия Ташкентского международного кинофестиваля "Жемчужина шелкового пути"
© Sputnik/Элина БекназароваОткрытие Ташкентского международного кинофестиваля
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© Sputnik/Элина Бекназарова
Открытие Ташкентского международного кинофестиваля
© Sputnik/Элина БекназароваОткрытие Ташкентского международного кинофестиваля
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© Sputnik/Элина Бекназарова
Открытие Ташкентского международного кинофестиваля
На фестивале, который продлится до 3 октября, запланированы мастер-классы известных актеров и режиссеров, показы картин, а также конкурс молодых кинематографистов "Кино за 5 дней".
В рамках деловой программы будет подписан меморандум о сотрудничестве с зарубежными партнерами: Ираном, Венгрией, Эстонией, Грецией.