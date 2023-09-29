https://uz.sputniknews.ru/20230929/tashkentskiy-kinofestival-start-39465801.html

В Ташкенте стартовал Международный кинофестиваль

В Ташкенте стартовал Международный кинофестиваль

В XV Международном фестивале "Жемчужина шелкового пути" участвуют более 300 гостей из 52 стран мира.

2023-09-29T21:15+0500

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видео

узбекистан

ташкент

кинофестиваль

ташкентский международный кинофестиваль

открытие

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В Ташкенте стартовал XV Международный фестиваль "Жемчужина шелкового пути". В нем участвуют более 300 гостей из 52 стран мира, сообщает корреспондент Sputnik.По красной дорожке на церемонии открытия прошли гости фестиваля, конкурсанты, а также делегации стран - участниц. В их числе Елизавета Боярская, Джаник Файзиев, Фархад Махмудов а также Рано Шодиева, Дильноза Кубаева и другие.На фестивале, который продлится до 3 октября, запланированы мастер-классы известных актеров и режиссеров, показы картин, а также конкурс молодых кинематографистов "Кино за 5 дней".В рамках деловой программы будет подписан меморандум о сотрудничестве с зарубежными партнерами: Ираном, Венгрией, Эстонией, Грецией.

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