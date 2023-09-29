Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20230929/tashkentskiy-kinofestival-start-39465801.html
В Ташкенте стартовал Международный кинофестиваль
В Ташкенте стартовал Международный кинофестиваль
В XV Международном фестивале "Жемчужина шелкового пути" участвуют более 300 гостей из 52 стран мира.
2023-09-29T21:15+0500
2023-09-29T21:50+0500
видео
узбекистан
ташкент
кинофестиваль
ташкентский международный кинофестиваль
открытие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/09/1d/39463378_0:162:3066:1887_1920x0_80_0_0_b8fb5a58a3062efd9549cf83929408f4.png
В Ташкенте стартовал XV Международный фестиваль "Жемчужина шелкового пути". В нем участвуют более 300 гостей из 52 стран мира, сообщает корреспондент Sputnik.По красной дорожке на церемонии открытия прошли гости фестиваля, конкурсанты, а также делегации стран - участниц. В их числе Елизавета Боярская, Джаник Файзиев, Фархад Махмудов а также Рано Шодиева, Дильноза Кубаева и другие.На фестивале, который продлится до 3 октября, запланированы мастер-классы известных актеров и режиссеров, показы картин, а также конкурс молодых кинематографистов "Кино за 5 дней".В рамках деловой программы будет подписан меморандум о сотрудничестве с зарубежными партнерами: Ираном, Венгрией, Эстонией, Грецией.
узбекистан
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/09/1d/39463378_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_dfc2de0d69cc59d55df7c3daa0a9ffa9.png
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан ташкент ташкентский международный кинофестиваль жемчужина шелкового пути открытие кто участвует видео фото
узбекистан ташкент ташкентский международный кинофестиваль жемчужина шелкового пути открытие кто участвует видео фото

В Ташкенте стартовал Международный кинофестиваль

21:15 29.09.2023 (обновлено: 21:50 29.09.2023)
Подписаться на
НовостиTelegram
Эксклюзив
В XV Международном фестивале "Жемчужина шелкового пути" участвуют более 300 гостей из 52 стран мира.
В Ташкенте стартовал XV Международный фестиваль "Жемчужина шелкового пути". В нем участвуют более 300 гостей из 52 стран мира, сообщает корреспондент Sputnik.
По красной дорожке на церемонии открытия прошли гости фестиваля, конкурсанты, а также делегации стран - участниц. В их числе Елизавета Боярская, Джаник Файзиев, Фархад Махмудов а также Рано Шодиева, Дильноза Кубаева и другие.
© Sputnik/Элина БекназароваЦеремония открытия Ташкентского международного кинофестиваля "Жемчужина шелкового пути"
Церемония открытия Ташкентского международного кинофестиваля Жемчужина шелкового пути - Sputnik Узбекистан
1/11
© Sputnik/Элина Бекназарова
Церемония открытия Ташкентского международного кинофестиваля "Жемчужина шелкового пути"
© Sputnik/Элина БекназароваЦеремония открытия Ташкентского международного кинофестиваля "Жемчужина шелкового пути"
Церемония открытия Ташкентского международного кинофестиваля Жемчужина шелкового пути - Sputnik Узбекистан
2/11
© Sputnik/Элина Бекназарова
Церемония открытия Ташкентского международного кинофестиваля "Жемчужина шелкового пути"
© Sputnik/Элина БекназароваЦеремония открытия Ташкентского международного кинофестиваля "Жемчужина шелкового пути"
Церемония открытия Ташкентского международного кинофестиваля Жемчужина шелкового пути - Sputnik Узбекистан
3/11
© Sputnik/Элина Бекназарова
Церемония открытия Ташкентского международного кинофестиваля "Жемчужина шелкового пути"
© Sputnik/Элина БекназароваЦеремония открытия Ташкентского международного кинофестиваля "Жемчужина шелкового пути"
Церемония открытия Ташкентского международного кинофестиваля Жемчужина шелкового пути - Sputnik Узбекистан
4/11
© Sputnik/Элина Бекназарова
Церемония открытия Ташкентского международного кинофестиваля "Жемчужина шелкового пути"
© Sputnik/Элина БекназароваЦеремония открытия Ташкентского международного кинофестиваля "Жемчужина шелкового пути"
Церемония открытия Ташкентского международного кинофестиваля Жемчужина шелкового пути - Sputnik Узбекистан
5/11
© Sputnik/Элина Бекназарова
Церемония открытия Ташкентского международного кинофестиваля "Жемчужина шелкового пути"
© Sputnik/Элина БекназароваЦеремония открытия Ташкентского международного кинофестиваля "Жемчужина шелкового пути"
Церемония открытия Ташкентского международного кинофестиваля Жемчужина шелкового пути - Sputnik Узбекистан
6/11
© Sputnik/Элина Бекназарова
Церемония открытия Ташкентского международного кинофестиваля "Жемчужина шелкового пути"
© Sputnik/Элина БекназароваЦеремония открытия Ташкентского международного кинофестиваля "Жемчужина шелкового пути"
Церемония открытия Ташкентского международного кинофестиваля Жемчужина шелкового пути - Sputnik Узбекистан
7/11
© Sputnik/Элина Бекназарова
Церемония открытия Ташкентского международного кинофестиваля "Жемчужина шелкового пути"
© Sputnik/Элина БекназароваЦеремония открытия Ташкентского международного кинофестиваля "Жемчужина шелкового пути"
Церемония открытия Ташкентского международного кинофестиваля Жемчужина шелкового пути - Sputnik Узбекистан
8/11
© Sputnik/Элина Бекназарова
Церемония открытия Ташкентского международного кинофестиваля "Жемчужина шелкового пути"
© Sputnik/Элина БекназароваЦеремония открытия Ташкентского международного кинофестиваля "Жемчужина шелкового пути"
Церемония открытия Ташкентского международного кинофестиваля Жемчужина шелкового пути - Sputnik Узбекистан
9/11
© Sputnik/Элина Бекназарова
Церемония открытия Ташкентского международного кинофестиваля "Жемчужина шелкового пути"
© Sputnik/Элина БекназароваОткрытие Ташкентского международного кинофестиваля
Открытие Ташкентского международного кинофестиваля - Sputnik Узбекистан
10/11
© Sputnik/Элина Бекназарова
Открытие Ташкентского международного кинофестиваля
© Sputnik/Элина БекназароваОткрытие Ташкентского международного кинофестиваля
Открытие Ташкентского международного кинофестиваля - Sputnik Узбекистан
11/11
© Sputnik/Элина Бекназарова
Открытие Ташкентского международного кинофестиваля
На фестивале, который продлится до 3 октября, запланированы мастер-классы известных актеров и режиссеров, показы картин, а также конкурс молодых кинематографистов "Кино за 5 дней".
В рамках деловой программы будет подписан меморандум о сотрудничестве с зарубежными партнерами: Ираном, Венгрией, Эстонией, Грецией.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0