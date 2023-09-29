https://uz.sputniknews.ru/20230929/uzbekistan-afganistan-lep-surxan--puli-xumri-39456528.html

Узбекистан надеется завершить строительство ЛЭП Сурхан – Пули-Хумри с Афганистаном

Узбекистан надеется завершить строительство ЛЭП Сурхан – Пули-Хумри с Афганистаном

Республика поддерживает реализацию крупных проектов в Афганистане, заявил спецпредставитель узбекского президента.

2023-09-29T17:13+0500

2023-09-29T17:13+0500

2023-09-29T17:13+0500

узбекистан

афганистан

лэп

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ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. Узбекистан рассчитывает на успешное завершение совместного с Афганистаном проекта по строительству линии электропередачи Сурхан - Пули-Хумри. Об этом заявил спецпредставитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев в рамках Пятой встречи "московского формата", которая в эти дни проходит в Казани, сообщает РИА Новости.Кроме того, Иргашев упоминул, что Азиатский банк развития планирует вернуться в Афганистан.Он также отметил, что Узбекистан поддерживает осуществление в Афганистане крупных транспортных и энергетических проектов, так как они будут способствовать развитию экономики Афганистана.В Пятом заседании "московского формата" по Афганистану участвует афганская делегация во главе с и.о. главы МИД временного правительства страны Амир-Ханом Муттаки, а также представители государств-соседей.Отметим, что первая встреча "московского формата" по вопросам афганского конфликта состоялась 14 апреля 2017 года. Тогда в заседании приняли участие делегации 11 стран: России, Афганистана, Узбекистана, Китая, Пакистана, Ирана, Индии, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Туркменистана.Главной задачей заседаний "московского формата" является помощь в скорейшем установлении мира в Афганистане.

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