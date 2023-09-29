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Узбекистан надеется завершить строительство ЛЭП Сурхан – Пули-Хумри с Афганистаном
Узбекистан надеется завершить строительство ЛЭП Сурхан – Пули-Хумри с Афганистаном
Республика поддерживает реализацию крупных проектов в Афганистане, заявил спецпредставитель узбекского президента.
2023-09-29T17:13+0500
2023-09-29T17:13+0500
2023-09-29T17:13+0500
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афганистан
лэп
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ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. Узбекистан рассчитывает на успешное завершение совместного с Афганистаном проекта по строительству линии электропередачи Сурхан - Пули-Хумри. Об этом заявил спецпредставитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев в рамках Пятой встречи "московского формата", которая в эти дни проходит в Казани, сообщает РИА Новости.Кроме того, Иргашев упоминул, что Азиатский банк развития планирует вернуться в Афганистан.Он также отметил, что Узбекистан поддерживает осуществление в Афганистане крупных транспортных и энергетических проектов, так как они будут способствовать развитию экономики Афганистана.В Пятом заседании "московского формата" по Афганистану участвует афганская делегация во главе с и.о. главы МИД временного правительства страны Амир-Ханом Муттаки, а также представители государств-соседей.Отметим, что первая встреча "московского формата" по вопросам афганского конфликта состоялась 14 апреля 2017 года. Тогда в заседании приняли участие делегации 11 стран: России, Афганистана, Узбекистана, Китая, Пакистана, Ирана, Индии, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Туркменистана.Главной задачей заседаний "московского формата" является помощь в скорейшем установлении мира в Афганистане.
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узбекистан афганистан проект строительство лэп сурхан пули хумри специальный представитель президента узбекистана по афганистану исматулла иргашев казань встреча московский формат
узбекистан афганистан проект строительство лэп сурхан пули хумри специальный представитель президента узбекистана по афганистану исматулла иргашев казань встреча московский формат
Узбекистан надеется завершить строительство ЛЭП Сурхан – Пули-Хумри с Афганистаном
Республика поддерживает реализацию крупных проектов в Афганистане, заявил спецпредставитель узбекского президента.
ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik.
Узбекистан рассчитывает на успешное завершение совместного с Афганистаном проекта по строительству линии электропередачи Сурхан - Пули-Хумри. Об этом заявил спецпредставитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев в рамках Пятой встречи "московского формата", которая в эти дни проходит в Казани, сообщает РИА Новости
.
Кроме того, Иргашев упоминул, что Азиатский банк развития планирует вернуться в Афганистан.
"Я думаю, что договоренности с этим банком по финансированию строительства ЛЭП Сурхан - Пули-Хумри будут реализованы в самое ближайшее время. Тем более Узбекистан уже построил свою часть до границы с Афганистаном. Самое главное, что эта линия электропередачи может превратить Афганистан в страну-экспортера электроэнергии", — заявил спецпредставитель.
Он также отметил, что Узбекистан поддерживает осуществление в Афганистане крупных транспортных и энергетических проектов, так как они будут способствовать развитию экономики Афганистана.
В Пятом заседании "московского формата" по Афганистану участвует афганская делегация во главе с и.о. главы МИД временного правительства страны Амир-Ханом Муттаки, а также представители государств-соседей.
Отметим, что первая встреча "московского формата" по вопросам афганского конфликта состоялась 14 апреля 2017 года. Тогда в заседании приняли участие делегации 11 стран: России, Афганистана, Узбекистана, Китая, Пакистана, Ирана, Индии, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Туркменистана.
Главной задачей заседаний "московского формата" является помощь в скорейшем установлении мира в Афганистане.