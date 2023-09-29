https://uz.sputniknews.ru/20230929/uzbekistan-i-katar-dogovorilis-po-realizatsii-krupnyx-proektov-39458158.html

Узбекистан и Катар договорились по реализации крупных проектов

Узбекистан и Катар договорились по реализации крупных проектов

Перспективы сотрудничества обсудили на встрече в Дохе министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов и министр инвестиций и промышленности Катара Мухаммад аль-Тани.

2023-09-29T19:33+0500

2023-09-29T19:33+0500

2023-09-29T19:33+0500

узбекистан

катар

сотрудничество

инвестпроекты

инвестиции

министерство инвестиций, промышленности и торговли

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ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. Узбекистан и Катар договорились о реализации крупных инвестиционных проектов, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и торговли.Перспективы сотрудничества обсудил министр инвестиций республики Лазиз Кудратов со своим катарским коллегой Мухаммадом аль-Тани во время встречи в Дохе.На встрече также присутствовали руководители крупных катарских компаний, таких как Hassad Food, Nebras Power, FITCO Detergent, Alazizya Chemicals Factory, Qatar National Cement, Power International Holding, других крупных компаний, а также Фондом Education Above All Foundation.В ходе встречи стороны договорились о реализации крупных проектов в сферах альтернативной энергетики, инфраструктурного развития, сельского хозяйства и производства продуктов питания, товаров бытовой и строительной химии, цемента.Напомним, месяцем ранее между Ташкентом и Дохой запустили регулярные пассажирские авиарейсы.

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узбекистан катар министр инвестиций промышленности торговли лазиз кудратов мухаммад аль-тани крупные катарские компании проекты