https://uz.sputniknews.ru/20230929/uzbekistan-kinofestival-dni-rossiyskogo-kino-rejissery-aktery-39448921.html
Какие фильмы покажут в Ташкенте в ходе Дней российского кино – расписание
Какие фильмы покажут в Ташкенте в ходе Дней российского кино – расписание
Показ фильмов организован в рамках Ташкентского международного кинофестиваля "Жемчужина Шелкового пути"
2023-09-29T16:16+0500
2023-09-29T16:16+0500
2023-09-29T16:16+0500
узбекистан
россия
кинофестиваль
ташкентский кинофестиваль
ташкентский международный кинофестиваль
фильм
ташкент
культура
культура
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ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. В Ташкенте стартовали Дни российского кино, во время которых столичные зрители смогут посмотреть новые кинофильмы российского производства.В столичном кинотеатре "Magic cinema" зрители смогут посмотреть новый фильм Бориса Хлебникова "Снегирь". Картина расскажет про команду рыболовецкого судна, попавшего в шторм.Также пройдет показ фантастической драмы "Мира" Дмитрия Киселева. В сюжете история сотрудника космической станции, который пытается спасти дочь от метеоритного дождя.А любителям комедии и семейных фильмов представят фильмы "Молодой человек" Александра Фомина, повествующий о разнице ценностей поколений, и картину "Чук и Гек. Большое приключение" Александра Котта, снятой по мотивам рассказа Аркадия Гайдара.Расписание показов:29 сентябряФильм: "Мира"Время: 13:00Фильм: "Молодой человек"Время: 15:3030 сентябряФильм: "Чук и Гек. Большое приключение"Время: 12:00Фильм: "Снегирь"Время: 14:15Вход на показы свободныйКроме того, в рамках Дней российского кино пройдут мастер-классы известных актеров и режиссеров. Среди них Сергей Безруков, Елизавета Боярская, Александр Котт, Ренат Давлетьяров и другие.Напомним, что Дни российского кино, организованные в рамках Ташкентского международного кинофестиваля "Жемчужина Шелкового пути" пройдут в Узбекистане в третий раз при поддержке РОСКИНО и Министерства культуры Российской Федерации.
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узбекистан ташкент культура ташкентский кинофестиваль дни российского кино показы бесплатные расписание когда во сколько где magic cinema фильмы снегирь мира чук и гек большое приключение молодой человек
узбекистан ташкент культура ташкентский кинофестиваль дни российского кино показы бесплатные расписание когда во сколько где magic cinema фильмы снегирь мира чук и гек большое приключение молодой человек
Какие фильмы покажут в Ташкенте в ходе Дней российского кино – расписание
Показ фильмов организован в рамках Ташкентского международного кинофестиваля "Жемчужина Шелкового пути"
ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. В Ташкенте стартовали Дни российского кино, во время которых столичные зрители смогут посмотреть новые кинофильмы российского производства.
В столичном кинотеатре "Magic cinema" зрители смогут посмотреть новый фильм Бориса Хлебникова "Снегирь". Картина расскажет про команду рыболовецкого судна, попавшего в шторм.
Также пройдет показ фантастической драмы "Мира" Дмитрия Киселева. В сюжете история сотрудника космической станции, который пытается спасти дочь от метеоритного дождя.
А любителям комедии и семейных фильмов представят фильмы "Молодой человек" Александра Фомина, повествующий о разнице ценностей поколений, и картину "Чук и Гек. Большое приключение" Александра Котта, снятой по мотивам рассказа Аркадия Гайдара.
Расписание показов:
Фильм: "Мира"
Время: 13:00
Фильм: "Молодой человек"
Время: 15:30
Фильм: "Чук и Гек. Большое приключение"
Время: 12:00
Фильм: "Снегирь"
Время: 14:15
Кроме того, в рамках Дней российского кино пройдут мастер-классы известных актеров и режиссеров. Среди них Сергей Безруков, Елизавета Боярская, Александр Котт, Ренат Давлетьяров и другие.
Напомним, что Дни российского кино, организованные в рамках Ташкентского международного кинофестиваля "Жемчужина Шелкового пути" пройдут в Узбекистане в третий раз при поддержке РОСКИНО и Министерства культуры Российской Федерации.