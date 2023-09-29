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Ханчжоу-22: С кем узбекистанские саблистки сразятся за золото Азиады
Ханчжоу-22: С кем узбекистанские саблистки сразятся за золото Азиады
Женская сборная республики по фехтованию продолжает успешно выступать на Азиатских играх в Китае. Скоро ей предстоит предстоит сразиться с соперницами из Японии и Гонконга.
2023-09-29T13:26+0500
2023-09-29T13:26+0500
2023-09-29T13:26+0500
спорт
китай
ханчжоу
азиатские игры
фехтование
сборная узбекистана
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ТАШКЕНТ, 29 сен. — Sputnik. Женская сборная Узбекистана по фехтованию на саблях поборется за золото на Азиатских играх в китайском Ханчжоу, сообщает НОК.Команда в составе Зайнаб Дайибековой, Гулистан Пердибаевой и Паолы Плиего вышла в финал. Узбекские саблистки одержали победу над Китаем со счетом 45:43 и теперь будут бороться за золотую медаль. Соперником девушек станет команда из Японии.Вслед за саблистками в борьбу за медали вступила и мужская сборная Узбекистана по фехтованию на шпагах. Ребята вышли в четвертьфинал, обойдя команду Кыргызстана со счётом 45:35. На следующем этапе узбекистанцы будут соревноваться с Гонконгом.Успешно на Азиаде выступает и женская сборная Узбекистана по футболу. Девушки провели последний тур группового этапа против Китая, уступив со счетом 0:6. Однако победы с тем же счетом над сборной Монголии в первом туре хватило узбекистанкам для выхода в четвертьфинал.
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спорт китай ханчжоу азиатские игры фехтование сборная узбекистана
спорт китай ханчжоу азиатские игры фехтование сборная узбекистана
Ханчжоу-22: С кем узбекистанские саблистки сразятся за золото Азиады
Женская сборная республики по фехтованию продолжает успешно выступать на Азиатских играх в Китае. Скоро ей предстоит сразиться с соперницами из Японии и Гонконга.
ТАШКЕНТ, 29 сен. — Sputnik
. Женская сборная Узбекистана по фехтованию на саблях поборется за золото на Азиатских играх в китайском Ханчжоу, сообщает НОК.
Команда в составе Зайнаб Дайибековой, Гулистан Пердибаевой и Паолы Плиего вышла в финал. Узбекские саблистки одержали победу над Китаем со счетом 45:43 и теперь будут бороться за золотую медаль. Соперником девушек станет команда из Японии.
Вслед за саблистками в борьбу за медали вступила
и мужская сборная Узбекистана по фехтованию на шпагах. Ребята вышли в четвертьфинал, обойдя команду Кыргызстана со счётом 45:35. На следующем этапе узбекистанцы будут соревноваться с Гонконгом.
Успешно на Азиаде выступает и женская сборная Узбекистана по футболу. Девушки провели
последний тур группового этапа против Китая, уступив со счетом 0:6. Однако победы с тем же счетом над сборной Монголии в первом туре хватило узбекистанкам для выхода в четвертьфинал.