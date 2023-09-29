https://uz.sputniknews.ru/20230929/xanchjou-22-uzbekistan-sablistki-vyxod-final-39440355.html

Ханчжоу-22: С кем узбекистанские саблистки сразятся за золото Азиады

Ханчжоу-22: С кем узбекистанские саблистки сразятся за золото Азиады

Женская сборная республики по фехтованию продолжает успешно выступать на Азиатских играх в Китае. Скоро ей предстоит предстоит сразиться с соперницами из Японии и Гонконга.

2023-09-29T13:26+0500

2023-09-29T13:26+0500

2023-09-29T13:26+0500

спорт

китай

ханчжоу

азиатские игры

фехтование

сборная узбекистана

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ТАШКЕНТ, 29 сен. — Sputnik. Женская сборная Узбекистана по фехтованию на саблях поборется за золото на Азиатских играх в китайском Ханчжоу, сообщает НОК.Команда в составе Зайнаб Дайибековой, Гулистан Пердибаевой и Паолы Плиего вышла в финал. Узбекские саблистки одержали победу над Китаем со счетом 45:43 и теперь будут бороться за золотую медаль. Соперником девушек станет команда из Японии.Вслед за саблистками в борьбу за медали вступила и мужская сборная Узбекистана по фехтованию на шпагах. Ребята вышли в четвертьфинал, обойдя команду Кыргызстана со счётом 45:35. На следующем этапе узбекистанцы будут соревноваться с Гонконгом.Успешно на Азиаде выступает и женская сборная Узбекистана по футболу. Девушки провели последний тур группового этапа против Китая, уступив со счетом 0:6. Однако победы с тем же счетом над сборной Монголии в первом туре хватило узбекистанкам для выхода в четвертьфинал.

ханчжоу

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