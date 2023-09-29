https://uz.sputniknews.ru/20230929/zakon-status-pedagog-senat-uzbekistan-39444056.html

Сенат Узбекистана одобрил закон "О статусе педагога" — подробности

Сенат Узбекистана одобрил закон "О статусе педагога" — подробности

Одним из важнейших аспектов документа является закрепление правил оплаты труда педагога.

2023-09-29T14:17+0500

2023-09-29T14:17+0500

2023-09-29T15:12+0500

узбекистан

общество

новый закон

сенат олий мажлиса узбекистана

статус

педагог

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/06/01/35573801_0:74:1280:794_1920x0_80_0_0_2baaff0aaa42d0fe5a8fd4fb49bca983.jpg

ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. В ходе сорок пятого пленарного заседания Сената Олий Мажлиса одобрили закон "О статусе педагога", сообщает пресс-служба верхней палаты. На основании данного закона статус педагога в республике "признается путем создания организационно-правовых условий для осуществления педагогами своей профессиональной деятельности, обеспечения их социальной защиты и предоставления гарантий реализации их прав". Закон четко определяет права педагогов, в их числе: Вместе с тем, Закон запрещает вмешиваться в профессиональную деятельность педагога, привлекать его к работам с ней не связанным, а также к дежурству в образовательном учреждении в осенне-зимний период и праздничные нерабочие дни, заставлять его приобретать товары и услуги, в том числе удерживать средства за них из заработной платы работника без его согласия.Документ устанавливает правила педагогической этики. Их будут разрабатывать МДШО и МВОНИ. Также он регламентирует вопросы подготовки, переподготовки, повышения квалификации, аттестации и квалификационных категорий педагогов.Предусмотрены и гарантии соцзащиты педагогов. В их числе — сокращенное рабочее время, оплачиваемый ежегодный основной удлиненный трудовой отпуск до 56 календарных дней, ежемесячная компенсация за аренду жилья в отдаленных районах республики, прием детей педагогов в государственные детсады по льготному списку, обязательный бесплатный медосмотр педагогов государственных образовательных организаций в госучреждениях здравоохранения.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан общество сенат олий мажлиса новый закон статус педагог