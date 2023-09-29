Сенат Узбекистана одобрил закон "О статусе педагога" — подробности
14:17 29.09.2023 (обновлено: 15:12 29.09.2023)
© Пресс-служба Сената УзбекистанаПленарное заседание Сената. Архивное фото
© Пресс-служба Сената Узбекистана
Одним из важнейших аспектов документа является закрепление правил оплаты труда педагога.
ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. В ходе сорок пятого пленарного заседания Сената Олий Мажлиса одобрили закон "О статусе педагога", сообщает пресс-служба верхней палаты.
На основании данного закона статус педагога в республике "признается путем создания организационно-правовых условий для осуществления педагогами своей профессиональной деятельности, обеспечения их социальной защиты и предоставления гарантий реализации их прав".
Закон четко определяет права педагогов, в их числе:
право требовать создать необходимые условия для осуществления своей профессиональной деятельности;
получение творческого отпуска в соответствии с законодательством;
участие в управлении образовательной организацией, а также в обсуждении вопросов, связанных с ее деятельностью;
защита от неправомерного вмешательства в профессиональную деятельность;
требование уважительного отношения к профессии педагога со стороны обучающихся и их родителей (законных представителей).
Вместе с тем, Закон запрещает вмешиваться в профессиональную деятельность педагога, привлекать его к работам с ней не связанным, а также к дежурству в образовательном учреждении в осенне-зимний период и праздничные нерабочие дни, заставлять его приобретать товары и услуги, в том числе удерживать средства за них из заработной платы работника без его согласия.
Документ устанавливает правила педагогической этики. Их будут разрабатывать МДШО и МВОНИ. Также он регламентирует вопросы подготовки, переподготовки, повышения квалификации, аттестации и квалификационных категорий педагогов.
"Предусматривается установление надбавок педагогу, работающему в отдаленных районах республики и специализированных образовательных учреждениях для детей с особыми образовательными потребностями, что определяется в соответствии с актами законодательства. В Законе отдельно указывается выплата ежемесячной надбавки для лиц, имеющих ученую степень кандидата наук или доктора философии (PhD) в размере до 30 % от базового должностного оклада и для лиц, имеющих ученую степень доктора наук (DSc) в размере до 60 % от базового должностного оклада", — говорится в сообщении.
Предусмотрены и гарантии соцзащиты педагогов. В их числе — сокращенное рабочее время, оплачиваемый ежегодный основной удлиненный трудовой отпуск до 56 календарных дней, ежемесячная компенсация за аренду жилья в отдаленных районах республики, прием детей педагогов в государственные детсады по льготному списку, обязательный бесплатный медосмотр педагогов государственных образовательных организаций в госучреждениях здравоохранения.