https://uz.sputniknews.ru/20230930/natsionalnaya-strategiya-ekologiya-uzbekistan-molodej-39474732.html

Молодежь Узбекистана участвовала в разработке Национальной стратегии — подробности

Молодежь Узбекистана участвовала в разработке Национальной стратегии — подробности

Подписанный документ будет способствовать вовлечению детей и молодых людей республики в климатическую повестку.

2023-09-30T12:49+0500

2023-09-30T12:49+0500

2023-09-30T12:49+0500

экология

общество

стратегия

молодежь

разработка

министерство

подписание документов

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. В Узбекистане состоялось подписание Национальной стратегии и Дорожной карты по продвижению культуры устойчивого развития и вовлечению детей и молодёжи республики в климатическую повестку, сообщает Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата.Документ подписали представители данного ведомства, министерства дошкольного и школьного образования, а также министерства молодежной политики и спорта.Инициативу Национальной стратегии продвигали экоактивисты, в том числе участники проекта "Экошколы Узбекистана". Кроме того, они участвовали в ее разработке и церемонии подписания.Работу над документом вели при поддержке международных экспертов ЮНИСЕФ и ЮНЕСКО, с учетом рекомендаций GEP (надлежащей инженерной практики).Стратегия предусматривает признание роли детей и молодежи в борьбе с изменением климата, обеспечение их активного участия в этом процессе, включая смещение фокуса внимания в обучении на проработку проблем и поиск возможных решений.В документе определены базовые принципы качественного экологического образования: непрерывность, междисциплинарность, фундаментальность и комплексность.Основные задачи молодежной стратегии:

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