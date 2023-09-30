Молодежь Узбекистана участвовала в разработке Национальной стратегии — подробности
© Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Подписана Национальная стратегия по продвижению культуры устойчивого развития и вовлечению детей и молодёжи Узбекистана в климатическую повестку
© Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата
Подписанный документ будет способствовать вовлечению детей и молодых людей республики в климатическую повестку.
ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. В Узбекистане состоялось подписание Национальной стратегии и Дорожной карты по продвижению культуры устойчивого развития и вовлечению детей и молодёжи республики в климатическую повестку, сообщает Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата.
Документ подписали представители данного ведомства, министерства дошкольного и школьного образования, а также министерства молодежной политики и спорта.
Инициативу Национальной стратегии продвигали экоактивисты, в том числе участники проекта "Экошколы Узбекистана". Кроме того, они участвовали в ее разработке и церемонии подписания.
Работу над документом вели при поддержке международных экспертов ЮНИСЕФ и ЮНЕСКО, с учетом рекомендаций GEP (надлежащей инженерной практики).
© Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Подписана Национальная стратегия по продвижению культуры устойчивого развития и вовлечению детей и молодёжи Узбекистана в климатическую повестку
Подписана Национальная стратегия по продвижению культуры устойчивого развития и вовлечению детей и молодёжи Узбекистана в климатическую повестку
© Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата
"Этот значимый документ разработан и подписан не только министрами, но и самими детьми. Мы верим, что эта стратегия создаст основу для перспективного развития, где каждый ребенок и молодой человек смогут внести свой вклад в благополучие и устойчивость нашего общества. Я уверен, данный документ станет образцовым и надеюсь, что дети и молодежь Узбекистана смогут поделиться данной наилучшей практикой на полях COP28 (28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата), — сказал глава представительства ЮНИСЕФ в Узбекистане Мунир Мамедзаде.
Стратегия предусматривает признание роли детей и молодежи в борьбе с изменением климата, обеспечение их активного участия в этом процессе, включая смещение фокуса внимания в обучении на проработку проблем и поиск возможных решений.
© Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Подписана Национальная стратегия по продвижению культуры устойчивого развития и вовлечению детей и молодёжи Узбекистана в климатическую повестку
Подписана Национальная стратегия по продвижению культуры устойчивого развития и вовлечению детей и молодёжи Узбекистана в климатическую повестку
© Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата
В документе определены базовые принципы качественного экологического образования: непрерывность, междисциплинарность, фундаментальность и комплексность.
Основные задачи молодежной стратегии:
разработка национальной политики и плана действий по продвижению "зеленого" образования и созданию необходимых образовательных ресурсов;
развитие партнерских отношений и сотрудничества между различными заинтересованными сторонами для поддержки и активизации усилий детей и молодежи в борьбе с изменением климата и признание важной роли сотрудничества между поколениями;
создание "зеленого" сообщества в учреждениях дошкольного и школьного образования.