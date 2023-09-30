https://uz.sputniknews.ru/20230930/pogoda-tashkent-30-sentyabr-2023-39446593.html

Будет ли суббота дождливой — погода в Ташкенте на 30 сентября

Будет ли суббота дождливой — погода в Ташкенте на 30 сентября

Синоптики прогнозируют в первый день выходных облачность и усиление ветра в столице.

2023-09-30T07:09+0500

2023-09-30T07:09+0500

2023-09-30T07:09+0500

погода

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узгидромет

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ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. Сегодня в Ташкенте ожидается переменная облачность, ночью и утром возможен небольшой дождь, сообщает Узгидромет.Ветер восточный, 3-8 м/с, он может усилиться до 10-12 м/с. Температура ночью 13-15 градусов тепла, днем +23-25.

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