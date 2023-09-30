https://uz.sputniknews.ru/20230930/pogoda-uzbekistan-1-oktyabr-2023-39477310.html
Какая погода будет в Узбекистане в День учителей и наставников
Какая погода будет в Узбекистане в День учителей и наставников
Синоптики прогнозируют 1 октября переменную облачность и небольшой ветер.
2023-09-30T14:25+0500
2023-09-30T14:25+0500
2023-09-30T14:25+0500
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ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. Завтра на большей части территории Узбекистана будет переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.В большинстве регионов ветер восточный, 7-12 м/с. Наименее ветрено будет в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях — 5-10 м/с.Самые низкие ночные температуры прогнозируют в горных и предгорных районах — 5-10 градусов выше нуля. Теплее всего ночью будет Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях — до +17 градусов.Температура воздуха днем:
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узбекистан погода погода в узбекистане прогноз прогноз погоды по узбекистану узгидромет общество
Какая погода будет в Узбекистане в День учителей и наставников
Синоптики прогнозируют 1 октября переменную облачность и небольшой ветер.
ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik.
Завтра на большей части территории Узбекистана будет переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.
В большинстве регионов ветер восточный, 7-12 м/с. Наименее ветрено будет в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях — 5-10 м/с.
Самые низкие ночные температуры прогнозируют в горных и предгорных районах — 5-10 градусов выше нуля. Теплее всего ночью будет Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях — до +17 градусов.
Температура воздуха днем:
Каракалпакстан, Хорезмская область — 20-25 градусов тепла;
Бухарская, Навоийская, Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская, Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области — 23-28 градусов тепла;
Андижанская, Наманганская, Ферганская области — 22-27 градусов тепла;
предгорные и горные районы республики — 11-16 градусов тепла.