https://uz.sputniknews.ru/20230930/pogoda-uzbekistan-1-oktyabr-2023-39477310.html

Какая погода будет в Узбекистане в День учителей и наставников

Какая погода будет в Узбекистане в День учителей и наставников

Синоптики прогнозируют 1 октября переменную облачность и небольшой ветер.

2023-09-30T14:25+0500

2023-09-30T14:25+0500

2023-09-30T14:25+0500

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ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. Завтра на большей части территории Узбекистана будет переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.В большинстве регионов ветер восточный, 7-12 м/с. Наименее ветрено будет в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях — 5-10 м/с.Самые низкие ночные температуры прогнозируют в горных и предгорных районах — 5-10 градусов выше нуля. Теплее всего ночью будет Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях — до +17 градусов.Температура воздуха днем:

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