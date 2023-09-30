https://uz.sputniknews.ru/20230930/rossiya-predpriyatiye-lokalizatsiya-uzbekistan-39476818.html
Российское предприятие планирует локализовать производство буровых станков в Узбекистане
Российское предприятие планирует локализовать производство буровых станков в Узбекистане
"Рудгормаш" планирует обеспечить потребности двух крупнейших горнодобывающих предприятий республики — Навоийского и Алмалыкского ГМК.
2023-09-30T13:54+0500
2023-09-30T13:54+0500
2023-09-30T13:54+0500
узбекистан
россия
сотрудничество
производство
торговое представительство
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ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. Российская компания "Рудгормаш" рассматривает возможность локализации производства буровых станков на территории Узбекистана, сообщает пресс-служба Торгпредства РФ в республике.Этот вопрос обсудили в ходе рабочего совещания в формате видеоконференцсвязи между гендиректором ООО УК "Рудгормаш" Анатолием Чекменевым и главой Агентства по привлечению иностранных инвестиций при МИПТ РУз.Следующим шагом станет выбор площадки на территории одной из свободных экономических зон республики для размещения будущего производства.Для справки: Завод "Рудгормаш" — крупнейшее российское специализированное предприятие по производству бурового, горно-шахтного и обогатительного оборудования, которое задействовано в горнодобывающей отрасли практически во всех технологических процессах разработки месторождений и обогащения полезных ископаемых.
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россия узбекистан сотрудничество производство торговое представительство
россия узбекистан сотрудничество производство торговое представительство
Российское предприятие планирует локализовать производство буровых станков в Узбекистане
"Рудгормаш" намерен обеспечить потребности двух крупнейших горнодобывающих предприятий республики — Навоийского и Алмалыкского ГМК.
ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik.
Российская компания "Рудгормаш" рассматривает возможность локализации производства буровых станков на территории Узбекистана, сообщает пресс-служба
Торгпредства РФ в республике.
Этот вопрос обсудили в ходе рабочего совещания в формате видеоконференцсвязи между гендиректором ООО УК "Рудгормаш" Анатолием Чекменевым и главой Агентства по привлечению иностранных инвестиций при МИПТ РУз.
"В настоящее время компания рассматривает возможность локализации производства буровых станков на территории Узбекистана для обеспечения потребности в указанной продукции таких промышленных гигантов как АО "Алмалыкский горно-металлургический комбинат" и АО "Навоийский горно-металлургический комбинат", — говорится в сообщении.
Следующим шагом станет выбор площадки на территории одной из свободных экономических зон республики для размещения будущего производства.
Для справки: Завод "Рудгормаш" — крупнейшее российское специализированное предприятие по производству бурового, горно-шахтного и обогатительного оборудования, которое задействовано в горнодобывающей отрасли практически во всех технологических процессах разработки месторождений и обогащения полезных ископаемых.